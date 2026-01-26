Giá bạc miếng vượt 4 triệu đồng một lượng

Giá bạc miếng trong nước lập kỷ lục trên 4 triệu đồng một lượng, cùng lúc giá vàng miếng cũng vượt 176 triệu đồng.

Sáng 26/1, giá vàng và bạc trong nước được các thương hiệu đồng loạt nâng lên theo diễn biến thế giới. Sau khi chính thức vượt mốc 100 USD một ounce, giá bạc thế giới lúc 9h sáng nay theo giờ Hà Nội, tiếp giao dịch ở mức cao 107 USD một ounce.

Trong nước, giá bạc miếng, bạc thỏi giao dịch ở mức kỷ lục trên 4 triệu đồng một lượng. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý sáng nay niêm yết giá bạc miếng tại 4,06 - 4,19 triệu một lượng. Tại Công ty Sacombank - SBJ, giá bạc miếng được niêm yết tại 4,06 - 4,16 triệu đồng một lượng, nếu giao dịch theo kg, tương đương 108,3 - 111 triệu đồng một kg.

Như vậy, trong vòng chưa đầy một tháng, mỗi lượng bạc miếng đã tăng trên 1 triệu đồng, tương đương trên 35%, áp đảo đà tăng của giá vàng. Chuyên gia lưu ý, giá bạc thường biến động lên xuống mạnh hơn so với giá vàng, do đó, nhà đầu tư cần xác định rủi ro trước khi xuống tiền. Hiện, các thương hiệu đều không sẵn bạc miếng giao ngay mà người mua nhận giấy hẹn nhận hàng sau vài tháng.

Với vàng miếng, sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết tại 174,5 - 176,5 triệu đồng một lượng, tăng hơn 2 triệu đồng so với cuối tuần trước. Các thương hiệu khác cũng nâng giá vàng miếng lên tương ứng.

Nhẫn trơn sáng nay cũng được SJC tăng lên mức 173 - 175,5 triệu đồng một lượng. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI mua bán nhẫn trơn tại 170 - 173 triệu đồng, còn Bảo Tín Minh Châu là 173,5 - 176,5 triệu một lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay mở cửa phiên đầu tuần tăng gần 100 USD, lên kỷ lục mới hơn 5.080 USD một ounce. Chênh lệch giá vàng miếng trong nước và thế giới hiện neo quanh 14 triệu đồng một lượng.

