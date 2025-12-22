Giá bạc miếng lên gần 2,7 triệu đồng một lượng

Giá bạc trong nước sáng nay tăng gần 3%, tiếp tục lập kỷ lục ở mức gần 2,7 triệu đồng một lượng.

Sáng 22/12, Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết giá bạc miếng tại 2,6 - 2,69 triệu đồng mỗi lượng, tăng khoảng 3% so với cuối tuần. Công ty Sacombank - SBJ cũng nâng giá bạc miếng lên 2,58 - 2,65 triệu đồng.

Trong vòng một tuần qua, giá bạc trong nước đã tăng trên 8% và liên tục xác lập kỷ lục mới. Nếu so với đầu năm, giá bạc miếng đã tăng trên 135%. Quy đổi theo kg, bạc miếng hiện được mua bán quanh 69 - 71 triệu đồng một kg.

Giá bạc miếng trong nước tăng theo diễn biến thị trường quốc tế. Hiện, mỗi ounce bạc giao ngay xác lập kỷ lục trên 60 USD, tăng 130% so với đầu năm.

Từ đầu năm nay, bạc trở thành một "ngách" đầu tư mới tại thị trường Việt Nam. Nhiều chuyên gia đều dự báo tích cực về dư địa tăng của kim loại quý này.

Tuy nhiên nhìn chung, bạc đầu tư vẫn là sản phẩm mới tại thị trường Việt Nam. Lượng giao dịch thực tế so với vàng, theo chuyên gia, vẫn còn kém xa. Chỉ có hai "ông lớn" là Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý và Công Ty Vàng Bạc Đá Quý Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) đang cung ứng sản phẩm bạc miếng, bạc thỏi đầu tư trong nước. Hiện, khách hàng cần đặt hàng trước và được các đơn vị này hẹn giao hàng sau.

Diễn biến giá bạc miếng trong vòng một năm trở lại đây. Ảnh: Phú Quý

Sáng nay, giá vàng trong nước cũng đi lên và giao dịch sát vùng đỉnh. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) nâng giá vàng miếng lên 155,5 - 157,5 triệu đồng, cao hơn 900.000 đồng một lượng so với cuối tuần. Giá nhẫn trơn tại SJC lên 151,1 - 154,1 triệu đồng. Còn tại Mi Hồng, giá nhẫn trơn lên ngang giá vàng miếng, mua bán tại 156 - 157,7 triệu.

11h theo giờ Hà Nội, giá vàng thế giới giao dịch tại 4.391 USD một ounce, là mức giá cao nhất từ trước đến nay. So với mức giá mở cửa phiên đầu tuần, kim loại quý tăng hơn 55 USD mỗi ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank chưa kể thuế, phí, giá vàng miếng trong nước hiện cao hơn thế giới gần 18 triệu đồng một lượng.

Quỳnh Trang