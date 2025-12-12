Giá bạc miếng lập mốc 2,4 triệu đồng một lượng

Giá bạc miếng, bạc thỏi tiếp tục xác lập kỷ lục mới, vượt 2,4 triệu đồng mỗi lượng.

Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết giá bạc miếng, bạc thỏi tại 2,39 - 2,46 triệu đồng một lượng, tăng 2% so với cuối ngày hôm qua. Công ty Sacombank - SBJ nâng giá bạc miếng lên 2,35 - 2,4 triệu một lượng. Nếu quy đổi ra kg, giá bạc miếng được mua bán quanh vùng 63,6 - 65,5 triệu một kg.

Bạc miếng trong nước tăng nhanh 10% từ đầu tuần, và liên tiếp xác lập kỷ lục mới. Hiện kim loại quý này tăng gấp đôi so với thời điểm cách đây một năm. Trên thị trường quốc tế, giá bạc phiên 11/12 lập kỷ lục trên 64 USD một ounce, ghi nhận mức tăng hơn 120% so với đầu năm.

Bac đầu tư vẫn là sản phẩm mới tại thị trường Việt Nam, bắt đầu nổi lên khi nhiều người tìm đến kênh đầu tư khác trong bối cảnh vàng khan hiếm. Lượng giao dịch thực tế so với vàng, theo chuyên gia, vẫn còn kém xa. Hiện mới có Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý và Công ty Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) là hai đơn vị lớn trong nước cung ứng sản phẩm bạc đầu tư.

Giá bạc được nhiều chuyên gia dự báo trong chu kỳ đi lên. Ông Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TP HCM cho rằng với đặc tính khó cất trữ (do chiếm diện tích và khối lượng lớn), bạc có thể là lựa chọn dành cho người vốn nhỏ bên cạnh vàng.

Với người có nhu cầu đa dạng danh mục, đại diện Công ty đầu tư vàng Phú Quý cũng khuyến cáo nhà đầu tư nên sử dụng tiền nhàn rỗi đầu tư dài hạn. Chiến lược đầu tư hiệu quả với kênh này là chia nhỏ vốn, mua vào định kỳ hàng tuần hoặc hàng tháng, thay vì "lướt sóng" ngắn hạn.

Diễn biến giá bạc miếng trong một năm trở lại đây. Ảnh: Phú Quý

Cùng thời điểm, giá vàng trong nước cũng đi lên và giao dịch sát vùng đỉnh. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 153,6 - 155,6 triệu đồng, cao hơn gần 1 triệu so với hôm qua.

Vàng nhẫn trơn tại SJC lên 150,5 - 153 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết loại vàng này tại 152 - 155 triệu. Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) nâng giá nhẫn trơn lên 150,6 - 153,6 triệu mỗi lượng.

Trên thị trường thế giới, việc Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất tiếp tục giúp giá vàng tăng hơn 50 USD một ounce, lên cao nhất kể từ cuối tháng 10. Chênh lệch vàng miếng trong nước và thế giới vẫn neo cao gần 20 triệu đồng một lượng.

Quỳnh Trang