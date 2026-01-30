Giá bạc miếng giảm hơn 15% trong ngày

Các thương hiệu liên tục điều chỉnh giá bạc miếng, tới cuối chiều nay lùi về 3,8 triệu một lượng, thấp hơn 700.000 đồng so với hôm qua.

Sau khi xác lập kỷ lục mới vào ngày 29/1, giá bạc miếng thế giới và trong nước đảo chiều giảm mạnh, cùng với diễn biến giá vàng.

Tới 17h ngày 30/1, Công ty cổ phần đầu tư Vàng Phú Quý niêm yết giá bạc miếng, bạc thỏi tại 3,68 - 3,79 triệu đồng một lượng, giảm 16% so với cuối ngày hôm qua. Nếu tính theo kg, bạc miếng Phú Quý được mua bán tại 98,1 - 101 triệu đồng một kg, giảm hơn 20 triệu đồng mỗi kg so với kỷ lục 123 triệu đồng thiết lập vào hôm qua.

Cùng thời điểm, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat niêm yết 3,69 - 3,8 triệu đồng một lượng, tương đương 98,3 - 101,4 triệu đồng một kg.

Hiện, giá bạc miếng có sự chênh lệch đáng kể giữa các thương hiệu lớn. Tại Công ty Sacombank - SBJ, bạc miếng vẫn được niêm yết trên 4 triệu đồng một lượng. Cụ thể, chiều mua vào hiện 4 triệu đồng, còn bán ra 4,16 triệu đồng, tương đương 107,9 - 111 triệu đồng một kg.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng mất mốc 100 USD. 17h theo giờ Hà Nội, mỗi ounce bạc giao dịch tại 98,7 USD. Theo đó, giá bạc ghi nhận mức giảm 15% trong ngày, cao hơn nhiều so với mức biến động 6% của giá vàng.

Giao dịch bạc miếng tại cửa hàng. Ảnh: Phương Linh

Chuyên gia lưu ý, bạc luôn có tính chất biến động mạnh, gồm lên và xuống nhanh hơn so với giá vàng. Đây không phải là lựa chọn phù hợp cho người không chuyên lướt sóng hoặc vay mượn tiền để đầu tư.

Hiện, các thương hiệu lớn cũng không sẵn nguồn hàng giao ngay cho khách. Người mua bạc miếng trong nước tại các thương hiệu lớn phải đặt cọc tiền và nhận giấy hẹn nhận hàng sau 3-6 tháng.

Ông Nguyễn Trung Anh, Chủ tịch Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat, cho biết các hãng hiện đều trong giai đoạn tăng năng lực sản xuất. Tình trạng chậm giao hàng, theo ông, không phải do khan hiếm nguồn cung, mà xuất phát từ việc năng lực sản xuất của các thương hiệu trong nước hiện không đáp ứng kịp đơn hàng.

Quỳnh Trang