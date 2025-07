Bệnh viện Gia An 115 vào Top 15 bệnh viện có điểm chất lượng cao nhất, theo công bố của Sở Y tế TP HCM khi đánh giá 165 cơ sở trên địa bàn.

Điểm xếp hạng được Sở công bố tại hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025, ngày 9/7. Đợt khảo sát đánh giá này tiến hành từ đầu tháng 3 đến tháng 5 với 124 bệnh viện và trung tâm y tế tại TP HCM (cũ), 27 cơ sở tại Bình Dương (cũ) và 14 cơ sở thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Điểm số được tính theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam do Bộ Y tế ban hành, với nhiều nội dung như hoạt động chuyên môn, cải tiến chất lượng, phát triển nguồn nhân lực, sự hài lòng của người bệnh...

Nhóm dẫn đầu gồm nhiều đơn vị, bệnh viện công lập lớn như: Bệnh viện Bình Dân, Nhân dân Gia Định, Nhi đồng Thành phố, Hùng Vương, Nhi đồng 1, Nhân dân 115, Bệnh viện TP Thủ Đức... Bệnh viện Gia An 115 là một trong số ít bệnh viện tư nhân đạt được thứ hạng cao trong bảng đánh giá của Sở Y tế TP HCM nhiều năm liền. Đại diện Gia An 115 cho biết, vị trí top 15 năm nay tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững, đầu tư bài bản và cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, lấy người bệnh làm trung tâm của đơn vị trong suốt những năm qua. Qua nhiều kỳ đánh giá, Gia An 115 liên tục ghi nhận mức cải thiện, giữ vị trí trong nhóm các cơ sở y tế có điểm chất lượng cao. Trước đó, Bệnh viện Gia An 115 là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn chất lượng AACI (Mỹ).

Bệnh viện Gia An 115 tại Khu Y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-La, phường An Lạc, TP HCM. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Không chỉ ghi điểm ở các tiêu chí chuyên môn, Bệnh viện Gia An 115 còn ghi điểm nhờ chiến lược nâng cao trải nghiệm người bệnh, ứng dụng công nghệ y khoa hiện đại và đầu tư phát triển nguồn nhân lực với nhiều chuyên gia, bác sĩ đầu ngành.

Nổi bật gần đây, bệnh viện đã đầu tư máy CT SOMATOM Force VB30 - dòng máy chụp cắt lớp thế hệ mới do Siemens Healthineers (Đức) phát triển, được đánh giá là hội tụ công nghệ đỉnh cao trong chẩn đoán hình ảnh. Thiết bị tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), giúp cải thiện độ chính xác, rút ngắn thời gian khảo sát, có khả năng tự động điều chỉnh liều lượng thuốc cản quang, từ đó góp phần tối ưu hiệu quả điều trị.

Máy CT SOMATOM Force VB30 mới được đầu tư tại bệnh viện Gia An 115. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sự xuất hiện của các bệnh viện tư nhân, như Gia An 115 trong nhóm dẫn đầu bảng đánh giá của Sở Y tế TP HCM cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của khối y tế ngoài công lập trong hệ thống chăm sóc sức khỏe. Giới chuyên môn nhận định, những nỗ lực đầu tư chuyên môn, trang thiết bị và chất lượng dịch vụ của khối này không chỉ góp phần giảm tải cho tuyến công lập mà còn thúc đẩy nâng chuẩn hệ thống y tế, mang đến cho người dân cơ hội tiếp cận dịch vụ y khoa hiện đại ngay trong nước.

"Sự đầu tư bài bản vào hạ tầng và nhân lực không chỉ giúp Gia An 115 cải thiện điểm đánh giá chất lượng qua từng năm, mà còn đóng vai trò góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa TP HCM trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực ASEAN", đại diện bệnh viện khẳng định.

Diệp Chi