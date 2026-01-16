GHN khai trương trung tâm trung chuyển 85.500 m2

Giao Hàng Nhanh (GHN) vừa đưa vào hoạt động Trung tâm Trung chuyển Hưng Yên với công suất xử lý tối đa hơn 165.000 đơn hàng mỗi giờ, mục tiêu mở rộng hạ tầng logistics toàn quốc.

Trung tâm Trung chuyển Hưng Yên được xây dựng trên diện tích 85.500 m2, nằm trên trục giao thông QL5B - CT04, kết nối Hà Nội với Hải Phòng và Móng Cái. Theo GHN, vị trí này giúp rút ngắn thời gian luân chuyển hàng hóa giữa thủ đô, cảng biển lớn nhất miền Bắc và các tuyến vận tải xuyên biên giới.

Ban lãnh đạo GHN tại sự kiện khai trương. Ảnh: GHN

Công trình trị giá 1.000 tỷ được thiết kế theo mô hình vận hành khép kín, với các khu tiếp nhận, phân loại, đóng gói và lưu trữ bố trí liền mạch. Cách tổ chức này giúp tối ưu dòng chảy hàng hóa, giảm thời gian trung chuyển và nâng hiệu suất xử lý đơn hàng trong toàn hệ thống.

Tổng giám đốc Lương Duy Hoài chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: GHN

Tại sự kiện khai trương ngày 14/1 ở Hưng Yên, ông Lương Duy Hoài, Tổng giám đốc GHN cho biết đây là khoản đầu tư lớn nhất của doanh nghiệp trong 13 năm hoạt động. Trung tâm được xây dựng dựa trên kinh nghiệm vận hành tích lũy, kết hợp đầu tư hạ tầng tự động hóa và đội ngũ nhân sự chất lượng cao nhằm xử lý đồng thời nhiều luồng hàng, từ hàng nhỏ đến hàng nặng, trên cùng một nền tảng. "Mô hình này giúp tối ưu chi phí, tăng hiệu quả lưu chuyển hàng hóa và tạo giá trị bền vững cho hệ sinh thái logistics cũng như cộng đồng địa phương", ông Hoài nói.

Cũng tại sự kiện, bà Lê Thị Đoan Trinh, Phó tổng giám đốc khối nhân lực chia sẻ thêm về sự lớn mạnh của doanh nghiệp. Theo bà, sự đầu tư đồng thời vào hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố giúp doanh nghiệp tăng năng lực cạnh tranh, đồng thời tạo giá trị cho xã hội và cộng đồng xung quanh.

Điểm nhấn của trung tâm là hệ sinh thái công nghệ tự động và trí tuệ nhân tạo được triển khai đồng bộ. Cụ thể, hệ thống phân loại tự động dành cho hàng nhỏ và vừa, kết hợp quy trình xử lý riêng cho hàng nặng trên 20 kg, cho phép trung tâm đạt công suất tối đa hơn 165.000 đơn mỗi giờ - gấp khoảng ba lần phương thức thủ công.

Hệ thống băng tải tự động. Ảnh: GHN

Hệ thống băng tải tự động tiêu chuẩn quốc tế giúp giảm tới 90% sai sót trong phân loại, đồng thời tối ưu chi phí vận hành và nguồn lực nhân sự. Song song, GHN ứng dụng AI trong dự báo và điều phối, phân tích lưu lượng hàng hóa theo từng kho, từng ca làm việc để cảnh báo sớm nguy cơ quá tải và hỗ trợ điều chỉnh nhân sự phù hợp.

Khoảng 800 camera AI được triển khai xuyên suốt trung tâm, giám sát toàn bộ thao tác xử lý hàng hóa theo thời gian thực. Khi phát hiện sai lệch quy trình, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo tức thì. Dữ liệu vận hành được AI phân tích nhằm đề xuất các phương án cải tiến, nâng cao độ an toàn và chất lượng dịch vụ.

Bên cạnh đó, trung tâm được trang bị robot AGV và AMR thế hệ mới, có khả năng tự điều hướng và tối ưu lộ trình di chuyển. Các robot hoạt động liên tục, giúp tiết kiệm khoảng 50% thời gian vận chuyển nội bộ và rút ngắn thời gian xử lý đơn hàng.

Không chỉ phục vụ hàng nhỏ và vừa, Trung tâm Trung chuyển Hưng Yên được thiết kế để xử lý hiệu quả hàng nặng trên 20 kg, với công suất khoảng 86.000 kiện mỗi ngày. Nhờ hệ thống băng tải đa tầng và phần mềm quản lý theo thời gian thực, đơn vị logistics cho biết đã giảm khoảng 40% thời gian xử lý nhóm hàng này, nâng độ chính xác lên 99,7%.

Theo doanh nghiệp, việc chuẩn hóa quy trình xử lý hàng cồng kềnh giúp GHN mở rộng dịch vụ logistics cho nhóm khách hàng B2B, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thương mại điện tử.

Toàn cảnh trung tâm trung chuyển Hưng Yên của GHN. Ảnh: GHN

Việc đưa Trung tâm Trung chuyển Hưng Yên vào hoạt động được GHN xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược đầu tư hạ tầng logistics hiện đại. Trung tâm này đóng vai trò đầu mối trung chuyển tại khu vực phía Bắc, góp phần gia tăng năng lực xử lý đơn hàng, tối ưu chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ trên toàn quốc.

GHN kỳ vọng trung tâm sẽ trở thành một trong những mắc xích cốt lõi trong mạng lưới vận hành dài hạn, hỗ trợ hệ sinh thái thương mại điện tử và logistics hàng nặng phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu "giao nhanh, chi phí tối ưu" cho khách hàng.

Nguyễn Phượng