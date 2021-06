Ghi số đề hơn 500 triệu đồng mỗi ngày trong đợt dịch

Quảng Bình50 người thông qua mạng xã hội đã lập một đường dây đánh đề với số tiền giao dịch hơn 500 triệu đồng mỗi ngày.

Chiều tối 2/6, 100 cán bộ, chiến sĩ công an Quảng Bình, phối hợp với công an các huyện Bố Trạch và Quảng Ninh, thị xã Ba Đồn, chia thành 12 tổ công tác đã triệt phá đường dây đánh đề do Võ Thị Thùy Giang (39 tuổi, trú thành phố Đồng Hới), Châu Ngọc Sơn (28 tuổi, trú huyện Bố Trạch) và Nguyễn Trung Pháp (41 tuổi, trú huyện Quảng Ninh) cầm đầu.

Ngoài nhà 3 người này, công an cũng khám xét nhà của nhiều "thư ký đề" khác.

Đường dây đánh đề hơn 15 tỷ đồng Công an khám xét, làm việc với nhóm đứng đầu đường dây đánh đề. Video: Quang Văn

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận sử dụng mạng xã hội để nhắn tin chơi đề dựa vào kết quả xổ số miền Trung, miền Bắc và chuyển tiền thắng thua qua tài khoản ngân hàng.

Nhà chức trách khám xét nhà của một người trong đường dây đánh đề. Ảnh: Quang Hà

Sau khi người chơi mua số lô, số đề, hơn 50 "thư ký đề" dùng điện thoại chụp ảnh bảng đề và chuyển cho Giang, Sơn, Pháp. Tổng số giao dịch hàng chục tỷ đồng.

Hoàng Táo