Ghi nhận hoạt động ăn uống trên app theo dõi đường huyết FPT MediCare

Ứng dụng FPT MediCare gửi thông báo nhắc người dùng ghi nhận bữa ăn, cho phép đối chiếu trực tiếp giữa thực phẩm đã sử dụng và biến động chỉ số glucose trên cùng một biểu đồ.

Ứng dụng FPT MediCare vừa cập nhật tính năng ghi nhận sự kiện ăn uống, nhằm hỗ trợ người dùng máy đo đường huyết liên tục 3P theo dõi sức khỏe thuận tiện hơn, đồng thời tăng khả năng tương tác giữa người dùng và nhà phát triển thiết bị trong quá trình sử dụng. Hệ sinh thái máy đo đường huyết liên tục 3P do FPT phát triển gồm cảm biến, bộ truyền dữ liệu và ứng dụng FPT MediCare. Ứng dụng cho phép theo dõi chỉ số glucose theo thời gian thực 24/7 mà không cần chích máu đầu ngón tay, giúp người bệnh nắm bắt rõ ràng diễn biến đường huyết trong ngày.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến việc quản lý chế độ dinh dưỡng song song với theo dõi chỉ số đo, FPT đã tối ưu lại trải nghiệm ghi nhận ăn uống theo hướng nhanh gọn và trực quan hơn. Cải tiến này giúp người dùng dễ dàng ghi lại bữa ăn hàng ngày, từ đó hiểu rõ mối liên hệ giữa thực phẩm và biến động đường huyết, hỗ trợ điều chỉnh chế độ sinh hoạt một cách khoa học hơn.

Thông báo giúp hình thành thói quen theo dõi dinh dưỡng

Điểm mới đáng chú ý của bản cập nhật là khả năng gửi thông báo trực tiếp đến màn hình điện thoại người dùng vào các khung giờ ăn. Nhờ đó, người dùng được nhắc nhở ghi nhận bữa ăn đúng thời điểm, hạn chế tình trạng quên hoặc ghi chép không đầy đủ.

Tính năng này đặc biệt hữu ích với người bận rộn hoặc người lớn tuổi, khi việc duy trì thói quen theo dõi dinh dưỡng thường gặp nhiều gián đoạn. Việc được "nhắc đúng lúc" giúp người dùng quản lý chế độ ăn trở nên đều đặn hơn.

Tính năng gửi thông báo chủ động trên ứng dụng FPT MediCare giúp nhắc nhở người dùng ghi nhận bữa ăn đúng thời điểm. Ảnh: FPT MediCare

"Chụp nhanh" ghi nhận bữa ăn theo cách trực quan

Với chế độ "Chụp nhanh", người dùng có thể chụp trực tiếp món ăn hoặc chọn ảnh từ thư viện ảnh trong điện thoại để đưa vào ứng dụng. Hình ảnh này sẽ hiển thị ngay trên biểu đồ đường huyết, cho phép đối chiếu trực tiếp giữa thực phẩm đã sử dụng và biến động chỉ số glucose.

Cách tiếp cận trực quan này giúp người bệnh dễ dàng nhận ra tác động của từng loại thực phẩm đến đường huyết, từ đó điều chỉnh khẩu phần một cách linh hoạt và phù hợp hơn với thể trạng cá nhân.

Chế độ "Chụp nhanh" trên ứng dụng FPT MediCare cho phép ghi nhận bữa ăn trực quan bằng hình ảnh. Ảnh: FPT MediCare

"Nhập thủ công" theo dõi dinh dưỡng chi tiết hơn

Bên cạnh đó, chế độ "Nhập thủ công" cho phép người dùng chủ động nhập thông tin món ăn để hệ thống hiển thị lượng calo và các thành phần dinh dưỡng tương ứng. Các dữ liệu này được tích hợp trực tiếp trên biểu đồ đường huyết, giúp người dùng có cái nhìn toàn diện hơn về mối liên hệ giữa dinh dưỡng và sức khỏe.

Việc kết hợp linh hoạt giữa hai hình thức ghi nhận không chỉ nâng cao trải nghiệm sử dụng mà còn góp phần xây dựng thói quen theo dõi sức khỏe một cách chủ động, khoa học và bền vững.

Chế độ "Nhập thủ công" trên ứng dụng FPT MediCare hỗ trợ theo dõi calo và thành phần dinh dưỡng chi tiết. Ảnh: FPT MediCare

Đại diện FPT cho biết, việc nâng cấp tính năng ghi nhận ăn uống là một bước trong chiến lược phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện trên nền tảng ứng dụng FPT MediCare. "Chúng tôi không chỉ cung cấp thiết bị đo, mà còn hướng tới việc đồng hành người dùng trong toàn bộ hành trình quản lý sức khỏe. Những tính năng như ghi nhận ăn uống giúp người bệnh hiểu rõ hơn về cơ thể mình và chủ động điều chỉnh lối sống một cách khoa học", đại diện FPT chia sẻ.

Thời gian tới, FPT dự kiến tiếp tục hoàn thiện các công cụ trên ứng dụng, mở rộng khả năng cá nhân hóa và tăng cường tương tác hai chiều. Qua đó, người bệnh tiểu đường có thể hình thành thói quen theo dõi sức khỏe bền vững và nâng cao chất lượng sống với sự hỗ trợ của công nghệ.

Kim Anh