Ghét mẹ chồng vì bà không quan tâm đến con tôi mới sinh

Tôi sinh con được 8 tháng, để cháu cho ngoại lo vì vợ chồng đi làm ở thành phố, bà nội chỉ thăm cháu được hai lần (cách nhau 200 km). Bà nội chưa hề cho cháu bất kỳ cái gì, một bịch tã hay lon sữa cũng không hề có. Trước khi sinh em bé, thật lòng tôi cũng rất thương nhà chồng. Từ khi sinh bé xong đến giờ, bên nội rất hờ hững và chẳng quan tâm gì đến cháu.

Thấy con cháu người ta được nội ngoại quan tâm, tôi cũng hơi buồn, cảm giác rất là ghét bà nội, không muốn đem cháu về nội và tết sẽ ăn tết ở nhà ngoại. Không biết tôi cư xử vậy có nên không; nội không thương dâu, không quan tâm đến cháu thì sao trách người khác không quan tâm đến mình? Mong được các bạn chia sẻ.

Hồng Hân