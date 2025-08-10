Ghét cờ bạc, ghét chính mình nhưng tôi vẫn lao vào các cuộc chơi

Vợ tôi không có công việc, con cần bao nhiêu thứ, tôi thấy mệt mỏi với bản thân, cứ tự hứa từ bỏ cờ bạc rồi lại lao vào.

Tôi chưa nợ nần vì cờ bạc nhưng tiền lương hàng tháng luôn bị thâm hụt. Tôi 33 tuổi, công việc ổn định, lương bình quân hàng tháng hơn 20 triệu đồng, có vợ và một đứa con trai. Tôi dính vào trò chơi cờ bạc cách đây hơn một năm từ đồng nghiệp. Tôi biết rất rõ tác hại của cờ bạc nhưng cảm giác khi thắng và sự khó chịu khi bị mất tiền cứ thôi thúc tôi nạp tiền vào. Cứ thế tôi chơi liên tục, tuy chưa đến mức cạn kiệt tài chính hoặc phải vay nợ để chơi nhưng tiền hàng tháng một phần đưa vợ, một phần tôi nướng hết nên chẳng dư được gì.

Vợ tôi không có công việc, con cần bao nhiêu thứ, tôi thấy mệt mỏi với bản thân, cứ tự hứa sẽ từ bỏ rồi đêm đến đi làm về chỉ một mình, xa vợ con, chẳng có ai tâm sự, khiến tôi không làm chủ được bản thân. Bao nhiêu lần như vậy rồi, tôi viết lên đây để được giải tỏa cảm xúc, để có động lực từ bỏ cờ bạc. Tôi thực sự ghét cờ bạc, ghét chính mình, ghét sự nhu nhược của bản thân.

