Ghép tế bào gốc cứu bé suy tủy xương

Đây là ca ghép tế bào gốc thành công sau 15 năm tại Bệnh viện Nhi Trung ương kể từ ca ghép tế bào gốc đầu tiên cho trẻ bị suy tủy xương.

"Ca ghép cứu sống bệnh nhi và là động lực để các y, bác sĩ tiếp tục thực hiện nhiều ca ghép tế bào gốc khác trong thời gian tới", tiến sĩ Nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng khoa Huyết học lâm sàng, Bệnh viện Nhi Trung ương, chia sẻ ngày 10/5.

Tháng 6/2020, bé Phương nổi vết bầm tím ở chân không giống với những vết bầm do va chạm bình thường, gia đình con đi khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Kết quả chẩn đoán bé mắc bệnh suy tủy xương, nhập viện điều trị.

Ngay đợt điều trị đầu tiên, bé nằm viện gần một tuần thì được về nhà, song chưa đầy 2 tuần thì lại bị nổi những vết bầm tím trên người kèm theo chảy máu chân răng. Gia đình lại đưa con lên Hà Nội nằm viện.

"Các bác sĩ cho biết bệnh của con chỉ có một phương pháp điều trị hiệu quả nhất là ghép tế bào gốc", mẹ bé Phương chia sẻ.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng khoa Huyết học lâm sàng, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết suy tủy xương là tình trạng giảm sinh các tế bào máu ở tủy xương dẫn đến tình trạng trẻ bị thiếu máu, chảy máu do xuất huyết và sốt do nhiễm trùng. Nguyên nhân có thể do bẩm sinh hoặc mắc phải. Nếu không được điều trị kịp thời trẻ có thể tử vong do thiếu máu nặng, xuất huyết não hoặc nhiễm vi khuẩn, virus nặng.

Ghép tế bào gốc tạo máu là một trong những phương pháp điều trị bệnh tiến bộ vượt bậc của nhân loại. Hiện nay, ghép tế bào gốc tạo máu được áp dụng cho các bệnh lý hiểm nghèo không thể điều trị bằng các thuốc thông thường. Nhiều nước trên thế giới sử dụng phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu cho bệnh nhân mắc suy tủy xương nặng nếu tìm được người cho phù hợp.

Bé Phương may mắn có chị gái phù hợp HLA (HLA là một loại kháng nguyên có trên nhiều loại tế bào người). Ngày 28/10, các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành các bước theo đúng quy trình để thực hiện ca ghép tủy cho bé.

Nhờ quá trình chuẩn bị kỹ càng trước ghép cùng sự phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên khoa như: Huyết học lâm sàng, Huyết học xét nghiệm, Ngân hàng máu, Hồi sức Ngoại, Dược..., quá trình ghép tủy của bệnh nhi đã diễn ra thành công, không gặp các tai biến nặng sau ghép.

Bệnh nhi tái khám với kết quả xét nghiệm cho thấy tủy mới đã phát triển trong cơ thể đạt đến 76,3%. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Sau ghép tế bào gốc, bệnh nhi được theo dõi đặc biệt chống thải ghép tại khoa Hồi sức Ngoại. Khoảng một tháng sau khi nhận được tủy từ người chị ruột, bé Phương được chuyển đến khoa Huyết học Lâm sàng để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Hơn 2 tháng điều trị sau ghép, tủy mới đã phát triển trong cơ thể bệnh nhi đạt đến 73%. Các xét nghiệm cho kết quả trong giới hạn bình thường, trẻ được ra viện.

"Ngày 28/4, bệnh nhi tái khám với kết quả xét nghiệm cho thấy tủy mới đã phát triển trong cơ thể đạt đến 76,3%. Điều này có nghĩa là ca ghép tủy của bệnh nhi đã thành công", bác sĩ Hương vui mừng chia sẻ.

Trước đó, bệnh viện cũng đã tiếp nhận và điều trị cho trẻ bị suy tủy xương, có những trường hợp tìm được người cho tủy phù hợp nhưng tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhi diễn ra liên tục, trẻ chưa kịp ghép tủy thì đã tử vong vì nhiễm trùng. Do đó, đối với bệnh nhi suy tủy xương, sau khi có chẩn đoán xác định, nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn cần thiết và tình trạng bệnh nhân cho phép, trẻ cần được tiến hành ghép tủy càng sớm càng tốt để tránh những biến chứng của truyền máu cũng như các nhiễm trùng nặng có thể xảy ra.

Theo bác sĩ Hương, trẻ mắc bệnh suy tủy xương sau khi được ghép tủy sẽ hoàn toàn khỏi bệnh và có cuộc sống như những trẻ bình thường khác.

Trước đó, Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đã ghép tế bào gốc thành công cho nhiều bệnh nhân Thalasemia, suy giảm miễn dịch bẩm sinh, bệnh Wiscott-Andrich.

Tên bệnh nhi đã được thay đổi