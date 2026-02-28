Ghen tuông ở Đà Nẵng, thanh niên người Nga đấm đồng hương chấn thương não

Sau mâu thuẫn tại quán bar ven biển Đà Nẵng, nam thanh niên quốc tịch Nga quay lại hành hung người quen của bạn gái khiến nạn nhân chấn thương sọ não 43%.

Chiều 28/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Mitrofanov Valerii (20 tuổi, quốc tịch Nga) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Mitrofanov Valerii tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Huynh

Theo điều tra, khoảng 21h ngày 19/2, Valerii chở bạn gái là Kambarova Aleksandra (26 tuổi, quốc tịch Nga) đến quán bar Club "Loco Late Night Music" trên đường Võ Nguyên Giáp. Tại đây, Aleksandra gặp lại người quen là anh Mitroshin Andrey (39 tuổi, quốc tịch Nga).

Trong lúc trò chuyện, Andrey có hành vi khiếm nhã khiến cô gái bức xúc và yêu cầu bạn trai chở về khách sạn.

Khoảng 23h30 cùng ngày, trên đường về, khi nghe bạn gái kể lại sự việc, Valerii nảy sinh ghen tuông, quay xe trở lại khu vực trước quán bar, đấm một cái vào mặt Andrey.

Cú đánh khiến Andrey ngã ngửa, đầu đập mạnh xuống nền đường, gãy xương sọ vùng trán - thái dương phải cùng nhiều tổn thương khác.

Kết luận giám định ngày 25/2 của Phân viện Khoa học hình sự tại Đà Nẵng xác định nạn nhân bị tổn thương cơ thể 43%.

Ngọc Trường