Ghen tị đôi khi cũng tốt

Mọi người thường cho rằng ghen tị và so sánh bản thân với người khác là không lành mạnh. Tuy nhiên, đôi khi việc này giúp bạn tìm thấy cá tính của mình.

Thậm chí, một số chuyên gia tâm lý còn tin rằng việc so sánh có thể nâng cao lòng tự trọng của một người, nhất là khi có thể biến đó thành một thói quen tích cực.

Theo Brightside, có 5 lý do khiến việc so sánh là cần thiết.

Bạn đạt nhiều thành tựu hơn

Bằng cách so sánh bản thân với những người khác, bạn có thêm nguồn cảm hứng, điều này sẽ giúp bạn tiến bộ hơn. Bạn có thể có thêm động lực khi nhìn vào năng suất hay sự bền bỉ của người khác. Do đó, đừng ngại học những thói quen tốt nhất của người khác.

Tuy nhiên, một điều nên lưu ý là không nên so sánh quá nhiều về khía cạnh tài chính, bởi điều này sẽ chỉ khiến bạn tin rằng thế giới không công bằng.

Thay vào đó, hãy cố gắng hiểu tại sao ai đó lại có nhiều tiền như vậy. Bằng cách này, bạn sẽ biết được mình cần nỗ lực như thế nào để có một cuộc sống tốt đẹp. Bạn nên nhìn vào những gì những người thành công khác làm và học hỏi từ họ.

Ngoài ra, bạn cần nhớ rằng việc sao chép một cách thiếu suy nghĩ sẽ không phù hợp. Mọi thứ cần được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu, năng lực của bạn, chứ không phải là sự bắt chước.

Đừng quên rằng xung quanh bạn, có một số người không có nổi một phần trong số những thứ mà bạn có. Ảnh minh họa: Brightside.

Bạn học cách biết ơn nhiều hơn

Trong khi không ngừng nỗ lực để ngày càng trở nên tốt hơn, chúng ta có xu hướng coi những thứ bình thường là điều hiển nhiên. May mắn thay, việc so sánh cuộc sống của bản thân với cuộc sống của người khác có thể là một cách thực hành hiệu quả về lòng biết ơn.

Sự nhận thức về việc bạn có nhà để ở, có giường và có thức ăn để ăn, bạn cũng có thể tăng cường lòng biết ơn đối với cuộc sống của mình. Đừng quên rằng xung quanh bạn, có một số người không có nổi một phần trong số những thứ mà bạn có.

Bạn mạnh mẽ hơn khi đối diện với những điều hối tiếc

Một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Concordia, Mỹ cho thấy rằng việc so sánh sự hối tiếc của chúng ta với sự hối tiếc của người khác có thể nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực.

Trong thử nghiệm này, 104 người ở các độ tuổi khác nhau đã được yêu cầu chia sẻ những điều hối tiếc lớn nhất của họ. Kết quả cho thấy, những người cảm thấy rằng nỗi tiếc nuối, hối tiếc của người khác tồi tệ hơn của mình đều có sự gia tăng cảm xúc tích cực.

Đây được gọi là "so sánh xã hội nhìn xuống": Chúng ta cảm thấy tốt hơn vì ai đó trong hoàn cảnh tồi tệ hơn chúng ta. Điều này nâng cao lòng tự trọng của chúng ta, thúc đẩy cảm xúc tích cực và giảm lo lắng.

Giúp bạn giải quyết vấn đề

So sánh những vấn đề của bản thân và người đã trải qua những gì bạn đang phải đối mặt có thể tạo ra động lực và sự an ủi. Việc xác định cách người khác đối phó với những vấn đề tương tự giúp chúng ta có thể áp dụng một số giải pháp của họ vấn đề của chính mình. Điều thú vị là bạn có thể tránh việc rơi vào vết xe đổ của người đi trước bằng cách nghiên cứu kỹ cách giải quyết vấn đề của họ.

Bạn sửa chữa những khuyết điểm của mình

Bạn thực sự có thể nâng cao sự tự tin khi so sánh mình với những người khác. Ví dụ, nếu bạn khá nhút nhát, bạn có thể trở nên hòa đồng hơn bằng cách so sánh bản thân với người khác. Ngay cả khi không phải là người hướng ngoại tự nhiên, bạn có thể học cách trở nên như vậy bằng cách bắt chước. Đó cũng chính là cách con người tiến hóa, thông qua so sánh và bắt chước.

Ngoài ra, bạn cũng có thể dễ dàng điều chỉnh hành vi của mình khi bạn thấy ai đó cư xử tệ, để không phạm sai lầm như họ.

Thùy Linh (Theo Brightside)