Ghen khi vợ được chủ hàng thịt bán giá rẻ

Trung QuốcNgười chồng thấy vợ được ông chủ quán thịt lợn bán rẻ, tiếp đón niềm nở nên ghen, đâm bà nhiều nhát.

Vụ tấn công xảy ra tại tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc, khi ông Châu vì nghi ngờ vô căn cứ đã sát hại vợ trong phòng khách, theo SCMP.

Bị cáo khai tin chắc vợ đang ngoại tình vì bà luôn được một người bán thịt địa phương giảm giá. Bị cơn ghen chi phối, ông ta nảy sinh ý định sát hại.

Trong lúc cãi vã dữ dội, ông ta đâm vợ nhiều nhát bằng một con dao bầu giấu sẵn ở ngăn kéo đầu giường. Vụ tấn công khiến người vợ bị thương nặng.

Bất chấp mức độ nghiêm trọng của vết thương, nạn nhân vẫn tha thứ cho chồng và từ chối giám định. Bà nói đã kết hôn hơn 30 năm, luôn có mối quan hệ tốt đẹp.

"Ông ấy luôn giỏi kiếm tiền và mang về hết cho gia đình", bà nói.

Tại phiên tòa sơ thẩm mở hôm 13/10 tại TAND quận Ninh Giang, ông Châu khăng khăng vợ có tình ý với chủ quán thịt vì thấy lúc nào đi mua thịt cũng được dành cho loại ngon, giá rẻ, tiếp đón niềm nở thân thiết.

Theo người con trai, ông Châu thường xuyên tưởng tượng về những sự kiện không tồn tại và phi logic trong một hoặc hai năm trước khi xảy ra vụ án. Ông có thể đã rơi vào trạng thái mất nhận thức hoặc hoang tưởng khi gây án, theo Red Star.

Với hành vi cấu thành tội Cố ý giết người, do thú tội sớm và được nạn nhân xin khoan hồng, ông Châu bị tuyên 10 năm 6 tháng tù, thấp hơn khung hình phạt truy tố.

Hải Thư