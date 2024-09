Ghế ôtô có áo khoác

Kéo phéc-mơ-tuya ở tựa lưng ghế xe điện Volkswagen ID.3 GTX phiên bản Fire+Ice sẽ làm lộ ra lớp nỉ với hình họa đặc biệt.

ID.3 GTX Fire+Ice là sự tri ân dành cho thế hệ thứ hai của mẫu Golf Fire and Ice với 16.700 chiếc được sản xuất. Do nhu cầu cao, hãng Đức đã tăng số lượng sản xuất so với kế hoạch ban đầu là 10.000 chiếc. Phiên bản đặc biệt của những năm 1990 được bán với nhiều phiên bản khác nhau, một trong số đó dựa trên mẫu GTI. Giống phiên bản gốc, mẫu xe điện này là sản phẩm hợp tác giữa Volkswagen và Bogner - thương hiệu thời trang có trụ sở tại Munich, Đức.

Kéo khóa "áo khoác" làm lộ ra lớp nỉ bên dưới cùng hình họa đặc biệt. Ảnh: DPC Cars

Dù sơn xe ba lớp với các hạt thủy tinh đặc biệt là điểm nhấn, điểm thu hút sự chú ý lại nằm ở một chi tiết khác. Ở cabin là ghế xe có sẵn một chiếc áo khoác. Kéo khóa xuống sẽ để lộ ra lớp vải bọc khác, gợi nhớ đến loại vải được sử dụng trên chiếc Golf Fire and Ice cách đây nhiều thập kỷ. Ghế cũng là điểm thú vị nhất ở nội thất, vì phần còn lại vẫn giữ nguyên thiết kế tiêu chuẩn của ID.3: một màn hình cảm ứng lớn nhô ra từ bảng điều khiển và ít nút bấm cơ học.

Xe điện Volkswagen ID.3 GTX Fire+Ice. Ảnh: Volkswagen

Volkswagen đã cố gắng tạo thêm điểm nhấn bằng cách đặt logo lửa và băng trên bàn đạp ga và phanh. Trên mẫu ID.3 thông thường, các biểu tượng này là của các nút Play và Stop. Chủ đề lửa và băng được thể hiện rõ nét hơn với sự kết hợp của các điểm nhấn màu đỏ và xanh lam, cũng như họa tiết "Fire+Ice" được khắc laser khắp cabin. ID.3 GTX Fire+Ice sẽ là phiên bản độc nhất vì Volkswagen không có ý định sản xuất phiên bản đặc biệt giới hạn.

Volkswagen ID.3 là mẫu hatchback 5 cửa chạy điện được sản xuất từ cuối năm 2019. Đến 2021, xe có phiên bản nâng cấp và hiện đã có các "đàn anh" cùng thuộc series ID. là ID.4, ID.5, ID.6, ID.7, ID. Buzz và ID. Unyx.

Mỹ Anh (theo Motor1)