GG Power giới thiệu nhà máy sản xuất pin lưu trữ năng lượng

Hưng YênTổ hợp Battery Energy Storage System (BESS) tọa lạc tại khu công nghiệp số 5, Xuân Trúc, đánh dấu cột mốc phát triển năng lượng sạch của GG Power.

Tổ hợp có tổng diện tích 1,2 hecta, gồm xưởng sản xuất hai tầng và trung tâm R&D, công suất thiết kế 5GWh mỗi năm. Đại diện GG Power cho biết đầu tư nhà máy BESS bài bản, chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế. Mức độ tự động hóa trên 90% cho phép kiểm soát chất lượng đến từng khâu sản xuất. Với quy trình trên, mỗi sản phẩm xuất xưởng phải đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, hiệu suất lẫn độ tin cậy, sẵn sàng phục vụ thị trường trong nước và khu vực với tốc độ, quy mô lớn.

Theo định hướng, BESS tập trung cung ứng hệ thống lưu trữ năng lượng toàn diện cho mọi phân khúc thị trường gồm: dòng sản phẩm dân dụng (Residential) hướng đến hộ gia đình; các giải pháp quy mô công nghiệp (C&I); chuỗi dự án quy mô lưới điện (Utility-scale).

Với năng lực sản xuất tại chỗ, GG Power có thể chủ động nguồn cung, rút ngắn thời gian giao hàng và tối ưu hóa giải pháp theo đặc thù vận hành của từng nhóm khách trong nước. Ảnh: BESS

Nền tảng công nghệ BESS được chuyển giao từ tập đoàn Goldwind - nhà cung cấp giải pháp năng lượng sạch, lưu trữ, điện gió hàng đầu thế giới, đang có mặt ở hơn 30 quốc gia cùng loạt dự án quy mô lớn tại Mỹ, Australia, Brazil, Chile, châu Âu, Trung Đông, châu Á.

Cụ thể, GG Power nhận chuyển giao công nghệ theo mô hình licensing nhằm làm chủ hoàn toàn quy trình nghiên cứu, phát triển (R&D). Phía Goldwind còn cam kết hỗ trợ kỹ thuật dài hạn, đào tạo đội ngũ kỹ sư chuyên sâu và cập nhật cải tiến công nghệ vận hành - bảo trì liên tục.

Trên nền tảng đó, đơn vị tiếp tục phối hợp đối tác để phát triển, tối ưu hóa thành công hệ thống điều hành năng lượng (EMS) - "bộ não" của BESS. Theo đại diện doanh nghiệp, EMS có khả năng tương thích cao với đặc thù lưới điện Việt Nam, đảm bảo chủ động hoàn toàn trong vận hành, đồng thời xây dựng nền tảng dữ liệu lớn được bảo mật, lưu trữ trong nước.

"Qua hợp tác chiến lược cùng Goldwind, chúng tôi tiếp cận trực tiếp chuẩn mực công nghệ toàn cầu, từng bước nâng cao năng lực R&D, làm chủ hệ thống và chủ động phát triển chuỗi cung ứng nội địa. Đây là nền tảng để GG Power tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị năng lượng khu vực lẫn quốc tế", người đại diện phân tích.

Trong khuôn khổ sự kiện, lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện nghi thức ký kết hợp tác chiến lược với đối tác công nghệ phụ trợ, khách hàng quốc tế, nhà phân phối để phát triển mạng lưới trải dài trên cả nước, nhằm hiện thực hóa cam kết duy trì sự nhất quán về tiêu chuẩn kỹ thuật từ khâu rời xưởng đến tận tay người tiêu dùng.

Mạng lưới đối tác công nghệ phụ trợ, khách hàng quốc tế, nhà phân phối là mắt xích quan trọng để duy trì tiêu chuẩn chăm sóc khách hàng cao nhất, đảm bảo mọi dự án BESS được vận hành ổn định và nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật tức thời. Ảnh: BESS

Nhà máy ở Hưng Yên ra đời nhằm đón đầu làn sóng bùng nổ của thị trường BESS toàn cầu, với tốc độ tăng trưởng kép dự kiến đạt 28,3% vào năm 2030, theo Grandview Research, khi lưu trữ năng lượng trở thành cấu phần bắt buộc của lưới điện hiện đại. Tại Việt Nam, trước bài toán biến thiên và quá tải lưới điện, phần lớn thị trường vẫn phụ thuộc vào thiết bị nhập khẩu.

Các định hướng tại Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quy hoạch điện VIII đặt ra lộ trình cấp thiết về việc phát triển nguồn năng lượng phân tán, lắp đặt hệ thống BESS để giảm áp lực phụ tải giờ cao điểm. Đại diện GG Power kỳ vọng nỗ lực nội địa hóa của họ đóng góp vào sự chuyển dịch từ quốc gia tiêu thụ sang làm chủ công nghệ, đảm bảo an ninh năng lượng, đồng thời đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị xanh toàn cầu. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, nước ta dự kiến cần khoảng 10-16 GW BESS trong giai đoạn tới.

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Xuân Bình, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc GG Power nhấn mạnh: "GG Power không đặt mục tiêu chỉ sản xuất thiết bị mà hướng tới làm chủ công nghệ cốt lõi - từ hệ thống điều khiển đến tích hợp giải pháp toàn diện. Chúng tôi đầu tư mạnh R&D, phát triển tiêu chuẩn nội bộ, xây dựng nhà máy và liên kết hợp tác quốc tế. Con đường này không dễ dàng, đòi hỏi thời gian, nguồn lực cùng sự kiên định, nhưng là hướng đi cần thiết hình thành ngành công nghiệp năng lượng mới của quốc gia. Với BESS, nước ta hoàn toàn có cơ hội trở thành trung tâm lưu trữ năng lượng của châu Á trong tương lai".

Giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp dự kiến mở rộng thêm nhà máy phụ trợ, nhằm nâng cao năng lực sản xuất và hoàn thiện chuỗi cung ứng.

