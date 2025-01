9h48 Máy chiếu thông minh nâng cao trải nghiệm người dùng

Nối tiếp phần thảo luận về livestream là bài chia sẻ của bà Lily, quản lý thị trường ASEAN của Yaber, thương hiệu máy chiếu có trụ sở tại Mỹ và Đức. Sự phát triển của máy chiếu thông minh là một trong những xu hướng công nghệ nổi bật hiện nay khi mang đến thế hệ hình ảnh mới, chất lượng vượt trội, giúp trải nghiệm người dùng ngày càng nâng cao. Máy chiếu thông minh không chỉ đơn giản là công cụ chiếu hình ảnh, mà còn tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, từ kết nối không dây, AI cho đến khả năng tương tác với các thiết bị khác, giúp tối ưu hóa không gian giải trí và làm việc.

Bà Lily, Quản lý thị trường ASEAN của Yaber. Ảnh: Quỳnh Trần

Mở đầu phần chia sẻ, bà Lily gửi gắm sứ mệnh của Yaber là phát triển và cung cấp máy chiếu giải trí chất lượng cao, đáp ứng tính cá nhân, sự sáng tạo, giải trí tương tác.

Điểm lại hành trình phát triển máy chiếu thông minh của Yaber, bà Lily cho biết đơn vị mang đến đa dạng sản phẩm như Yaber K3, Yaber K3 Pro, Yaber K2s, "rạp chiếu phim tại gia" Yaber L2 Plus, Yaber L1, Yaber Pro U6, "rạp chiếu phim tại bất cứ nơi nào" (Anywhere Cinema) Yaber T2 Plus. Các máy chiếu thông minh được tích hợp nhiều công nghệ như công nghệ hình ảnh bản quyền Yaber NovaGlow cho hình ảnh sắc, công nghệ CoolSwift giúp kiểm soát nhiệt độ thông minh, triệt tiêu độ ồn, công nghệ lọc ánh sáng xanh chống mỏi mắt, loại bỏ bước sóng có hại, độ sáng cao 1600 ANSI Lumens, độ phân giải gốc 1080p tương thích 4K...

Trong đó, Yaber K3/ K3 Pro vừa được độc giả bình chọn "Máy chiếu thông minh được yêu thích nhất" tại chương trình bình chọn Sản phẩm tôi yêu, thuộc khuôn khổ TechAwards 2024. Ngoài những công nghệ mang tính DNA của hãng, thiết bị này có hệ thống lấy nét và chỉnh vuông hình tự động nhanh, tự động tránh vật cản, tự động phát hiện và căn chỉnh màn chiếu, khung chiếu thông minh. Đi kèm là điều khiển giọng nói tiếng Việt, trợ lý Google và Alexa, công nghệ NFC chạm để chiếu không dây từ SmartPhone...

Bà Lily trên tay thiết bị Yaber K3/ K3 Pro. Ảnh: Quỳnh Trần

Xuyên suốt phần giới thiệu, bà Lily liên tục trình chiếu video mô tả tính năng, hiệu ứng nổi bật của sản phẩm. Bà cũng mang sản phẩm lên sân khấu, trực tiếp mô phỏng độ sắc nét của hình ảnh. Nhiều khán giả bên dưới thích thú với tính năng sản phẩm, liên tục quay chụp để ghi lại thông tin.