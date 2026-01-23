Gerrard nhắc khéo Arne Slot ngừng than vãn

AnhCựu danh thủ Steven Gerrard cảnh báo HLV Arne Slot nên thôi phàn nàn về những khiếm khuyết của Liverpool trước truyền thông, và thách thức chiến lược gia Hà Lan tìm ra lời giải cho bài toán này.

Sau chiến thắng áp đảo 3-0 trước Marseille ở Champions League, HLV Slot cho rằng việc đối đầu với các khối đội hình phòng ngự lùi sâu chính là "gót chân Achilles" khiến Liverpool thiếu đi sự ổn định cần thiết trong mùa này.

"Tôi biết rất rõ tại sao chúng tôi thiếu ổn định", HLV 47 tuổi nói. "Khi trận đấu cởi mở, cầu thủ có khoảng trống để triển khai bóng xuyên tuyến và phô diễn chiến thuật, họ sẽ cho thấy họ giỏi thế nào. Nhưng đối đầu với một khối đội hình lùi sâu lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Bạn cần những phẩm chất rất đặc thù để xuyên phá khối phòng ngự đó. Bấy giờ, những toan tính chuẩn bị trước trận không còn quá quan trọng. Bạn cầm bóng rất nhiều, đưa bóng vào một phần ba cuối sân và hy vọng một điều gì đó sẽ xảy ra".

HLV Slot và các cầu thủ Liverpool vỗ tay cảm ơn CĐV sau trận thắng Marseille ở lượt 7 Champions League, ngày 21/1/2026. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, với tư cách là bình luận viên sau trận, huyền thoại Liverpool Gerrard không đồng tình với cách tiếp cận vấn đề của Slot. Anh cho rằng người thuyền trưởng Liverpool cần ngừng việc công khai các vấn đề của đội bóng và thay vào đó là tìm cách giải quyết chúng.

"Ông ấy nên thôi nhắc về các khối phòng ngự lùi sâu đi", Gerrard nêu quan điểm trên kênh TNT Sports. "Chúng đã tồn tại từ thời tôi còn thi đấu và cả nhiều năm trước đó nữa. Đó là thực tế mà Liverpool phải chấp nhận, bởi mọi đối thủ đều sẽ tìm mọi cách để ngăn cản họ".

"Mấu chốt là phải tìm ra giải pháp. Slot đang sở hữu những cầu thủ chất lượng. Chỉ khi đó, bạn mới có thể biến những trận hòa trước các đội đá tử thủ thành chiến thắng. Mọi thứ sẽ không thay đổi đâu. Cuối tuần này gặp Bournemouth, họ cũng sẽ lại đối mặt với một khối đội hình thấp. Các cầu thủ lớn phải biết cách lên tiếng, sắc sảo đến tàn nhẫn và ghi bàn để định đoạt trận đấu".

Đây không phải lần đầu tiên Slot trăn trở, trong một mùa giải mà đội bóng vùng Merseyside thường xuyên gặp khó trước các đối thủ chiếu dưới. Ở riêng Ngoại hạng Anh, Liverpool đã trải qua bốn trận hòa liên tiếp, trong đó gần nhất là 1-1 trước Burnley dù nắm thời lượng kiểm soát bóng tới 73% và dứt điểm 32 lần.

Thậm chí, trong buổi phân tích sau trận thắng Marseille với TNT Sports, Slot đã dành hơn một phút để mổ xẻ vấn đề này. "Không thể so sánh trận tối nay với những trận mà cả hai đội đều muốn triển khai bóng từ sân nhà và gây áp lực", Slot phân tích. "Mùa này, mỗi khi rơi vào thế trận như vậy, chúng tôi đều chơi rất hay. Dù có kết quả tốt trong đa số các trận đó, chúng tôi vẫn để thua Man City và Chelsea. Lý do chúng tôi thiếu ổn định, nếu các bạn gọi chuỗi 14 trận bất bại là 'thiếu ổn định', chính là vì sự chật vật trước các khối phòng ngự lùi sâu".

Dù đưa ra những lời chỉ trích thẳng thắn, Gerrard vẫn dành lời khen cho Slot trong việc phát huy tối đa năng lực cá nhân và tập thể của Liverpool trước sức ép khủng khiếp tại sân Velodrome.

Gerrard được xem là một trong những đội trưởng vĩ đại nhất của đội bóng, thi đấu giai đoạn 1998-2015. Tại đây, ông giành một Champions League, một UEFA Cup, một Siêu Cup châu Âu, hai FA Cup, ba Cup Liên đoàn và một Siêu Cup Anh.

Liverpool đã dễ dàng vượt qua Marseille nhờ các pha lập công của Dominik Szoboszlai và Cody Gakpo, xen giữa là tình huống phản lưới nhà của thủ thành Geronimo Rulli sau nỗ lực của Jeremie Frimpong. Kết quả này đưa Liverpool vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng phân hạng Champions League và nắm quyền tự quyết một suất trong top 8 ở lượt cuối.

Giữa tuần tới, họ sẽ tiếp đón nhà vô địch Azerbaijan, Qarabag, trên sân nhà Anfield. Dù Qarabag đã giành 10 điểm để góp mặt trong nhóm đá play-off, nhưng Liverpool chắc chắn vẫn được đánh giá cửa trên trong cuộc đấu này.

Hà Phương tổng hợp