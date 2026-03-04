Gerrard: 'Liverpool chơi như đội tuyệt vọng'

AnhHuyền thoại Steven Gerrard chỉ trích Liverpool thi đấu bạc nhược trong trận thua CLB bét bảng Wolves 1-2 ở vòng 29 Ngoại hạng Anh.

"Trong 65 phút đầu, Liverpool chơi trong trạng thái tuyệt vọng, thực sự tệ hại", Gerrard bình luận trên TNT Sports. "Họ không có nhịp độ, không có chất lượng cần thiết".

Rodrigo Gomes (áo vàng) lốp bóng mở tỷ số trong trận Wolves thắng Liverpool 2-1 ở vòng 29 Ngoại hạng Anh trên sân Molineux, Wolverhampton, Anh ngày 3/3/2026. Ảnh: Reuters

Trên sân Molineux tối 3/3, Liverpool gục ngã trong 15 phút cuối. Phút 78, từ đường chuyền dài vượt tuyến, Tolu Arokodare thắng Virgil van Dijk trong pha tranh chấp bóng bổng rồi chọc khe cho Rodrigo Gomes thoát xuống lốp bóng qua đầu Alisson mở tỷ số.

Sau khi Mohamed Salah quân bình tỷ số, Liverpool lại thủng lưới vì sai lầm ở hàng thủ. Phút bù thứ tư, Alisson phá bóng nhẹ, để Wolves giành quyền kiểm soát khu trung tuyến. Sau đó, Andre dẫn bóng đến sát vòng cấm rồi sút chạm người Joe Gomez đổi hướng vào lưới, giúp Wolves ấn định chiến thắng 2-1.

Gerrard đặc biệt thất vọng với cách phòng ngự của Liverpool. Huyền thoại người Anh cho rằng Van Dijk phải mạnh mẽ hơn trong pha tranh chấp bóng bổng ở bàn thua đầu tiên, và trách Alisson xử lý thiếu an toàn, khiến Liverpool thủng lưới bàn thứ hai.

"Đó chỉ là một đường bóng cơ bản lên phía trên, họ rơi vào thế hai chọi một và phải xử lý được", anh phân tích. "Bàn thứ hai thì là đường chuyền kém của thủ môn và không có phản ứng nào".

Wolves 2-1 Liverpool Diễn biến chính trận Wolves 2-1 Liverpool.

Trong khi đó, HLV Arne Slot thừa nhận Liverpool thường gặp vấn đề ở cuối trận khi lại thủng lưới muộn tại Ngoại hạng Anh. Đây đã là trận thứ năm mùa này Liverpool thủng lưới trong thời gian bù giờ và phải nhận thất bại - thông số tệ nhất của họ trong một mùa giải Ngoại hạng Anh.

"Câu chuyện cũ", Slot than thở. "Gần đây chúng tôi ghi nhiều bàn từ các tình huống cố định, nhưng điều không thay đổi trong 5-7 trận qua là chúng tôi gặp khó trong việc ghi bàn từ bóng sống, dù tạo ra đủ cơ hội. Chúng tôi ghi một, họ ghi hai, gồm một bàn ở phút bù giờ. Điều đó tóm gọn mùa giải của chúng tôi".

HLL người Hà Lan cũng thừa nhận Liverpool đá tệ ở hiệp hai, cải thiện ở hiệp hai nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Ông tiếc nuối hai cơ hội cuối trận của Salah và Van Dijk trước khi đội nhà thủng lưới từ tình huống gần như không rõ ràng. "Chúng tôi gần như không cho họ cơ hội nào, nhưng lại thủng lưới hai bàn", Slot nói. "Điều này đã xảy ra quá nhiều lần mùa này".

Thất bại khiến Liverpool nguy cơ rơi xuống thứ sáu nếu Chelsea thắng Aston Villa ở trận đấu muộn hôm nay. Slot khẳng định cuộc đua giành vé Champions League vẫn rộng mở, nhưng Liverpool cần thi đấu tốt hơn về mọi mặt trong 9 vòng cuối.

Ngày 6/3, Liverpool tái đấu Wolves ở vòng năm Cup FA, rồi hành quân tới sân Galatasaray đá lượt đi vòng 1/8 Champions League sau đó bốn ngày.

Hồng Duy (theo Daily Mail)