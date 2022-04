'GenZ dạy tôi lòng bao dung'

Công chiếu the sace 3

Tại tọa đàm The SACE Journey - Mở khóa Gen Z tập 3 với chủ đề "Sự sụp đổ của nghề làm cha mẹ - Con dạy tôi điều gì?", khách mời là chuyên gia truyền thông Nguyễn Phạm Khánh Vân sẽ cùng người điều phối chương trình là Tiến sĩ Nguyễn Trần Phi Yến, Giảng viên Đại học RMIT, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Công nghệ Beowulf bàn về giải pháp để cha mẹ và con cái có thể thấu hiểu, đối thoại và đồng hành cùng nhau. Chủ đề lấy cảm hứng từ cuốn sách "The Collapse of Parenting" của Giáo sư Tâm lý, Bác sĩ Nhi Leonard Sax, Mỹ.