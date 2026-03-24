Genki Sushi khai trương nhà hàng thứ hai tại Việt Nam

Genki Sushi khai trương nhà hàng thứ hai tại Crescent Mall, TP HCM ngày 20/3, mang đến trải nghiệm ẩm thực Nhật Bản kết hợp công nghệ tại Việt Nam.

Theo đại diện nhà hàng, điểm đặc trưng của Genki Sushi Crescent Mall là hệ thống tàu Kousoku vận chuyển món ăn đến tận bàn thực khách nhanh chóng, với mức giá từ 19.000 đồng cho mỗi đĩa sushi. Khách hàng chỉ cần quét mã QR tại bàn để gọi món và các đĩa sushi sẽ được chuyển đến tận bàn qua hệ thống tàu. Món ăn tại Genki không làm sẵn mà chế biến ngay sau khi khách gọi món, đảm bảo độ tươi ngon và chất lượng cao.

Tàu Kousoku chở từng đĩa sushi. Ảnh: Genki Sushi

Với menu hơn 140 món đa dạng, phù hợp với nhiều thực khách như sushi, sashimi, cơm, mỳ và món ăn kèm đặc trưng của Nhật Bản, Genki Sushi còn sáng tạo thêm nhiều món ăn mới lạ để phục vụ thực khách. Đại diện thương hiệu cho biết, nguồn nguyên liệu tại đây được lựa chọn kỹ lưỡng với các nguyên liệu cao cấp như cá hồi Nauy, cá ngừ, trứng cá hồi và lươn Nhật. Tất cả đều tuân theo quy trình bảo quản nghiêm ngặt để đảm bảo độ tươi ngon.

Bên cạnh đó, Genki Sushi thường xuyên giới thiệu các món ăn theo mùa nhằm mang lại trải nghiệm mới mẻ cho thực khách. Những món nổi bật như Jumbo Sushi với kích thước từ 22-27 cm hay gỏi Cá Hồi Tài Lộc từng làm hài lòng nhiều khách đến đây thưởng thức.

Các món ăn tại Genki Sushi. Ảnh: Genki Sushi

Đội ngũ bếp của Genki Sushi được đào tạo theo quy trình nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng món ăn đồng nhất. Ngoài ra, đội ngũ nhân viên thân thiện và chuyên nghiệp cũng góp phần tạo dấu ấn cho thương hiệu tại thị trường Việt Nam. "Từ những ngày đầu hoạt động, Genki có lượng khách ổn định mỗi ngày cùng nhiều khách hàng trung thành", vị đại diện nói.

Không gian nhà hàng Genki Sushi tại Crescent Mall. Ảnh: Genki Sushi

Nhà hàng tại Crescent Mall có sức chứa 91 chỗ ngồi, phù hợp cho nhóm khách hoặc cặp đôi. So với chi nhánh Saigon Centre, nơi đây có diện tích rộng hơn và bổ sung thêm đường tàu Kousoku để phục vụ khách hàng nhanh chóng.

Nhà hàng thứ hai đánh dấu bước phát triển mới của Genki Sushi trong thị trường F&B Việt Nam. Genki Sushi có gần 60 năm phát triển tại Nhật Bản, Singapore, Hong Kong và Thái Lan, đang mở rộng hoạt động sang Việt Nam. Trước đó vào năm 2025, Genki Sushi khai trương cửa hàng đầu tiên tại Saigon Centre - khu thương mại sầm uất tại TP HCM. Nhà hàng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của thực khách nhờ sự kết hợp giữa tinh hoa ẩm thực Nhật Bản và phong cách phục vụ hiện đại với hệ thống tàu Kousoku độc đáo.

Dịp này Genki Sushi cơ sở Crescent Mall mang đến nhiều chương trình ưu đãi: với hóa đơn từ 500.000 đồng, khách hàng sẽ nhận một hộp quà bí mật; hóa đơn từ 600.000 đồng mang đến cho khách hàng voucher trải nghiệm miễn phí một trong bốn món sashimi: cá hồi, cá ngừ, cá hồi xốt chua cay và cá ngừ xốt chua cay; tặng bánh cá taiyaki và mochi cho khách hàng đánh giá trên Google Maps từ ngày 20/3 đến 20/5.

Thanh Thư