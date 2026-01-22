Genesis tăng trưởng 'nhanh hơn bất cứ thương hiệu hạng sang nào'

Trong thập kỷ đầu tiên, Genesis bán gần 1,5 triệu xe toàn cầu và có mục tiêu "hơn cả một thương hiệu hạng sang" trong 10 năm tới.

Trong 10 năm qua, doanh số của Genesis tăng trưởng "nhanh hơn bất kỳ thương hiệu hạng sang nào trong lịch sử", theo lời CEO của Hyundai, Jose Munoz. Kể từ khi giới thiệu chiếc xe đầu tiên vào năm 2015, hãng đã bán được gần 1,5 triệu xe trên toàn cầu. Dù đến nay, việc Genesis được công nhận là thương hiệu hạng sang hay mới chỉ là cao cấp vẫn là vấn đề gây tranh cãi tại nhiều thị trường.

Genesis vẫn có nhiều kế hoạch hơn nữa trong thập kỷ tới. GV60, mẫu xe điện đầu tiên của thương hiệu, cũng là chiếc xe đầu tiên ra mắt với tên gọi Magma - chương trình hiệu suất cao của Genesis.

Xe điện Genesis GV60 Magma bản concept. Ảnh: Genesis

Không giống như cách BMW M hay AMG tách hẳn thành một hãng con, Genesis mô tả Magma như sự mở rộng phong cách thể thao của thương hiệu chứ không hoàn toàn xa rời theo phong cách xe sang.

Giống Hyundai Ioniq 5 N và Kia EV6 GT, Genesis GV60 Magma trang bị hệ thống truyền động AWD với hai môtơ, cho công suất kết hợp 650 mã lực và mô-men xoắn 790 Nm (khi kích hoạt chế độ tăng tốc), biến nó trở thành chiếc Genesis mạnh mẽ nhất. GV60 Magma có thể tăng tốc 0-200 km/h chỉ trong 10,9 giây với tốc độ tối đa 264 km/h.

Các mẫu xe Genesis Magma sẽ cạnh tranh với BMW M và Mercedes-AMG, nhưng Luc Donckerwolke, giám đốc sáng tạo của thương hiệu, nhấn mạnh rằng chúng sẽ là những sản phẩm độc đáo với sự sang trọng, thể thao và sành điệu.

Thay vì là một thương hiệu phụ riêng biệt, tất cả các mẫu xe Genesis sẽ đều có phiên bản Magma là tùy chọn cao cấp nhất. Hãng đã giới thiệu một số mẫu Magma sắp ra mắt khác, bao gồm G70, G80, GV80 và G90, cũng như concept Magma GT.

Trong khi Genesis đặt mục tiêu trở thành một thương hiệu xe sang hiệu suất cao trong thập kỷ tới, hãng cũng sẽ ra mắt các mẫu xe mới ở nhiều phân khúc mới.

Ban đầu dự định chỉ sản xuất xe điện, Genesis sẽ giới thiệu mẫu hybrid đầu tiên vào năm 2026, tiếp theo là một mẫu xe phạm vi mở rộng, có thể vào năm 2027.

Mặc dù bị trì hoãn, mẫu xe đầu bảng GV90, chiếc SUV điện cỡ lớn, vẫn dự kiến sẽ ra mắt chính thức. Sau đó, Genesis mang đến một mẫu SUV địa hình hạng sang dựa trên concept X Gran Equator, dự kiến ra mắt vào 027.

Tại Mỹ, Genesis lần đầu tiên vượt qua doanh số của Infiniti (của Nissan) đồng thời thu hẹp khoảng cách với Lincoln (thuộc Ford) và Acura (của Honda).

Chưa đạt được thành công tương tự ở châu Âu, nhưng Donckerwolke cho biết điều đó sẽ sớm thay đổi. Thương hiệu xe hạng sang này đặt mục tiêu tăng doanh số tại châu Âu lên 650% trong vòng 5 năm tới.

Mỹ Anh (theo Autocar)