Generali tài trợ dự án phát triển toàn diện trẻ em Việt Nam

Generali thông qua tổ chức The Human Safety Net đầu tư hơn một triệu Euro cho dự án "Làm cha mẹ vì sự phát triển toàn diện trẻ thơ (IECD)".

Nhằm đẩy mạnh chương trình nghị sự về làm cha mẹ ở Việt Nam, UNICEF cùng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tổ chức The Human Safety Net của Generali, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cùng các doanh nghiệp công bố chương trình hợp tác giữa các bên. Hoạt động này nhằm mở rộng dự án "Làm cha mẹ vì sự phát triển toàn diện trẻ thơ (IECD)" giúp tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng đối với trẻ em Việt Nam.

Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam - bà Rana Flowers đánh giá cao tầm quan trọng của việc phối hợp nguồn lực giữa các tổ chức quốc tế, Chính phủ và khối doanh nghiệp, trong đó có Generali Việt Nam, nhằm phát triển kỹ năng làm cha mẹ cho các phụ huynh.

Trong giai đoạn mở rộng từ năm 2021 đến 2024, dự án sẽ sử dụng nguồn kinh phí tài trợ hơn một triệu Euro từ The Human Safety Net. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, The Human Safety Net cũng lên kế hoạch cung cấp cho dự án các hình thức hỗ trợ định kỳ khác. Dự án đã được UNICEF, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng VCCI triển khai thí điểm từ năm 2019 tại 27 xã của ba tỉnh Gia Lai, Điện Biên và Kon Tum cùng một số nhà máy trong, xung quanh TP HCM. Với tầm nhìn đến năm 2024, các đối tác cam kết mở rộng dự án tới 15 tỉnh, thành phố và thêm 40 công ty cùng với khả năng tiếp cận di động rộng hơn thông qua các nền tảng học tập kỹ thuật số.

Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam - bà Rana Flowers cho biết: "UNICEF là tổ chức được xây dựng dựa trên sức mạnh của sự hợp tác. Ngày hôm nay, chúng ta cùng chứng kiến mối quan hệ hợp tác thể hiện rõ tầm quan trọng của việc huy động các nguồn lực công và nguồn lực xã hội cũng như trách nhiệm chung nhằm đem lại những hỗ trợ cần thiết cho những người làm cha mẹ ở Việt Nam".

Việt Nam là một trong những quốc gia triển khai mạnh mẽ các cam kết quốc tế thực hiện quyền trẻ em và các nỗ lực quốc gia trong phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời nhằm bảo đảm cho trẻ em đến 8 tuổi được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần, tiếp cận bình đẳng các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện. Bộ Lao động, thương binh và xã hội nhấn mạnh thông điệp đặt cha mẹ vào trọng tâm của sự quan tâm của xã hội: "Làm cha mẹ là một trong những trụ cột quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của trẻ thơ và được coi là vấn đề quan trọng hơn bao giờ hết trong bối cảnh diễn ra đại dịch Covid-19".

Tổng giám đốc Generali Việt Nam - bà Tina Nguyễn cho biết Generali cũng sẽ tận dụng những thế mạnh vốn có về truyền thông, tiếp thị, công nghệ và đặc biệt là mạng lưới, nguồn lực nhân viên, tư vấn viên trên khắp các tỉnh thành để giúp lan tỏa những giá trị tốt đẹp của chương trình đến với các gia đình có con nhỏ.

Bà Emma Ursich, Giám đốc The Human Safety Net, cho biết đã hợp tác với UNICEF tại Việt Nam từ năm 2019 trong hai dự án thí điểm của chương trình làm cha mẹ "Chăm sóc trẻ sơ sinh, trẻ em và môi trường" (NICE). Mô hình NICE hướng đến chăm lo cho trẻ em từ 0 đến 6 tuổi, bao quát các chủ đề chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, an toàn, giáo dục sớm, chăm sóc đáp ứng, tất cả hướng đến mục tiêu bảo đảm cho sự phát triển khỏe mạnh và hạnh phúc của trẻ. Điều này hoàn toàn phù hợp với nhóm chương trình nòng cốt hỗ trợ các gia đình của The Human Safety Net đang được triển khai tại 23 quốc gia trên thế giới. Chương trình cũng đang tìm kiếm các mô hình dự án chứng minh được tính hiệu quả cùng khả năng nhân rộng tác động để hỗ trợ mở rộng quy mô.

Bà Tina Nguyễn, Tổng giám đốc Generali Việt Nam, cho biết thúc đẩy sự phát triển của trẻ thơ và hỗ trợ cho các gia đình Việt Nam là trọng tâm trong định hướng hoạt động cộng đồng của Generali Việt Nam, tiêu biểu là chương trình giáo dục cộng đồng về làm cha mẹ "Sinh con, sinh cha". Là một thành viên tích cực của The Human Safety Net, Generali Việt Nam vui khi được đồng hành với các đối tác dày dạn kinh nghiệm chuyên môn như UNICEF.

Dự án lần này cho phép Generali Việt Nam và UNICEF phát huy và cộng hưởng thế mạnh cốt lõi, mạng lưới, nguồn lực, kinh nghiệm về sự phát triển toàn diện của trẻ thơ nhằm nâng cao sức lan tỏa, tác động tích cực của các chương trình về làm cha mẹ. "Các lĩnh vực phối hợp trọng tâm bao gồm đóng góp những nội dung về nuôi dạy trẻ của chương trình 'Sinh con, sinh cha' để làm phong phú hơn nguồn tư liệu của chương trình 'Làm cha mẹ trong phát triển toàn diện trẻ thơ' của UNICEF. Dự án cũng góp phần mở rộng độ phủ của mô hình tập huấn về kỹ năng làm cha mẹ, hướng đến cung cấp những hoạt động tập huấn chuyên sâu hơn cho các phụ huynh tại các tỉnh thành mà cả hai đơn vị có thể điều phối được nguồn lực", Tổng Giám đốc Generali Việt Nam cũng chia sẻ.

Chương trình giáo dục cộng đồng "Sinh con, sinh cha" của Generali sẽ đóng góp tài liệu và nguồn lực vào dự án này.

(Nguồn và ảnh: Generali)