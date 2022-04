Generali mang chương trình giáo dục làm cha mẹ đến Quảng Nam

Chương trình "Sinh con, sinh cha" mang lại lợi ích cho hơn 500 phụ huynh, trẻ em, cán bộ, giáo viên trường mẫu giáo Rạng Đông và Anh Đào, TP Tam Kỳ.

Generali Việt Nam phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam triển khai chương trình giáo dục cộng đồng "Sinh con, sinh cha" tại tỉnh Quảng Nam. Đây là lần đầu tiên chương trình được triển khai trong bình thường mới,

Chương trình "Sinh con, sinh cha" đầu tiên trong bình thường mới mang lại lợi ích cho hơn 500 phụ huynh, trẻ em, cán bộ, giáo viên mẫu giáo TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Generali

Chương trình "Sinh con, sinh cha" tại Quảng Nam tập trung thảo luận các chủ đề về làm cha mẹ đang rất được quan tâm như: bảo vệ trẻ khỏi các hình thức xâm hại thể chất và tinh thần, xử trí tình huống trẻ ăn vạ và các hành vi tiêu cực thường gặp, giáo dục sớm cho trẻ như dạy trẻ về ý nghĩa của tiền, lao động và chia sẻ.

Chương trình có sự tham gia của NSƯT Xuân Bắc - đại sứ thiện chí của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Những nội dung tại buổi hội thảo này thuộc ba nhóm chủ đề chính của "Sinh con, sinh cha" về phát triển trí tuệ (Cùng con lớn khôn), hành vi (Cùng con hành xử) và sức khỏe (Cùng con sống khỏe) của trẻ từ 0 tới 6 tuổi.

Tại chương trình, Generali Việt Nam đã trao 250 phần quà tặng cho các em nhỏ, 250 bộ tài liệu chương trình cho các phụ huynh và 30 phần quà và hỗ trợ tài chính đặc biệt cho 30 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương.

Bà Tina Nguyễn, Tổng giám đốc Generali Việt Nam, chia sẻ: "Sau thời gian giãn cách do đại dịch, chúng tôi rất vui khi đã có thể tiếp tục mang 'Sinh con, sinh cha' đến với đông đảo bậc cha mẹ và gia đình trên cả nước. Sự hỗ trợ nhiệt tình của các cấp chính quyền trung ương, địa phương cũng như sự tham gia tích cực của đông đảo phụ huynh, cán bộ, giáo viên mầm non tại hội thảo lần này là động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực nhân rộng hơn nữa những tác động tích cực của chương trình".

Bà Lê Tuyết Mai, Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho biết rất vui khi được phối hợp cùng Generali Việt Nam triển khai nhiều sáng kiến cộng đồng thiết thực, kịp thời và hiệu quả trong những năm qua. Bất chấp những khó khăn trong đại dịch, doanh nghiệp đã luôn phát huy mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, sáng tạo, đổi mới để đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ kiến thức, tăng cường hỗ trợ các gia đình và trẻ em khó khăn. "Sự kiện 'Sinh con, sinh cha' tại Quảng Nam lần này đánh dấu sự trở lại của những hội thảo cộng đồng ý nghĩa được tổ chức trực tiếp tại các địa phương trên cả nước, đóng góp tích cực cho công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, phát triển toàn diện trẻ em Việt Nam", bà nói.

Generali trao tặng hàng trăm phần quà cho các em nhỏ và 30 phần quà đặc biệt cùng hỗ trợ tài chính cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương. Ảnh: Generali

"Sinh con, sinh cha" là chương trình giáo dục cộng đồng mang tính đột phá về hình thức và nội dung, đã tiếp cận hơn 3.200 phụ huynh, trẻ em, giáo viên, cán bộ mầm non tại địa phương thông qua các buổi hội thảo được tổ chức trên khắp ba miền của tổ quốc. Chương trình thu hút hàng triệu lượt theo dõi, tương tác và bình luận tích cực thông qua chuỗi video tiểu phẩm giáo dục trực tuyến trên kênh Youtube của Generali Việt Nam cùng các nội dung làm cha mẹ bổ ích trên trang Facebook của chương trình cũng như nhóm cộng đồng làm cha mẹ "Sinh con, sinh cha".

Khi dịch bệnh diễn biến căng thẳng, Generali đã đẩy mạnh số hóa các nội dung, hoạt động của chương trình"Sinh con, sinh cha", không ngừng đổi mới các hình thức triển khai với chuỗi hội thảo làm cha mẹ trực tuyến cùng chuyên gia tâm lý và chuỗi podcast về sức khỏe với bác sĩ nhi khoa... "Sinh con, sinh cha" cũng tích cực hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn với nhiều hoạt động thiết thực mà gần đây nhất là chương trình "Ngày mai cho em" trao tặng quà Tết và hỗ trợ tài chính cho 500 trẻ em mồ côi, khó khăn do Covid-19. Tháng 12/2021, Tập đoàn Generali đã công bố khoản tài trợ hơn một triệu Euro cho dự án "Làm cha mẹ trong phát triển toàn diện trẻ thơ" của UNICEF cùng với các đóng góp về tài liệu, nội dung từ chương trình "Sinh con, sinh cha" cho dự án quan trọng này.

Với những đóng góp tích cực cho sự phát triển toàn diện của trẻ em, "Sinh con, sinh cha" nhanh chóng trở thành chương trình cộng đồng then chốt của mạng lưới The Human Safety Net, tổ chức toàn cầu vì cộng đồng của Tập đoàn Generali. Cũng trong tháng 4 này, trụ sở mới của The Human Safety Net đã được khai trương tại tòa nhà lịch sử Procuratie Vecchie ở quảng trường St. Mark’s, TP Venice, Italy. Công trình mang đến nhiều không gian triển lãm, hội nghị và làm việc chung nhằm phục vụ các hoạt động hội họp, trao đổi, đối thoại, thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững cũng như sự hợp tác giữa The Human Safety Net, các đối tác, tình nguyện viên và người thụ hưởng trên toàn cầu.

Tập đoàn Generali đã công bố khoản tài trợ hơn một triệu Euro cho dự án "Làm cha mẹ trong phát triển toàn diện trẻ thơ" của UNICEF. Ảnh: Generali

The Human Safety Net khai trương trụ sở toàn cầu mới tại tòa nhà lịch sử Procuratie Vecchie, Venice, Italia, hướng tới thúc đẩy hơn nữa các mục tiêu phát triển bền vững cũng như sự hợp tác giữa The Human Safety Net, các đối tác, tình nguyện viên và người thụ hưởng trên toàn cầu.

Với cách tiếp cận sáng tạo và những lợi ích bền vững của"Sinh con, sinh cha", Generali Việt Nam đã nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, cũng như chứng nhận "Doanh nghiệp vì cộng đồng – Saigon Times CSR" của Tạp chí Kinh tế Sài Gòn liên tục trong hai năm 2020 và 2021.

(Nguồn: Generali Việt Nam)