Generali 6 năm liền đạt 'Doanh nghiệp vì cộng đồng'

Generali Việt Nam lần thứ 6 được vinh danh "Doanh nghiệp vì cộng đồng" tại Saigon Times CSR, ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong hành trình phát triển bền vững.

Saigon Times CSR 2025 năm nay với chủ đề "Hướng đến một xã hội phát triển bền vững" quy tụ hơn 40 doanh nghiệp, tổ chức ngày 5/11.

Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của Generali Việt Nam trong hành trình hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững. Doanh nghiệp tích hợp ba yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) trong hoạt động kinh doanh, đồng thời phát huy 4 vai trò trách nhiệm gồm: doanh nghiệp bảo hiểm, nhà đầu tư, nhà tuyển dụng và công dân có trách nhiệm.

Năm nay, Generali Việt Nam tiếp tục chọn hỗ trợ sự phát triển của trẻ em làm trọng tâm trong các chương trình cộng đồng. Thông qua tổ chức phi lợi nhuận The Human Safety Net (THSN) Việt Nam, doanh nghiệp hợp tác cùng UNICEF, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Bộ Y tế, RTCCD và Đại học Monash (Australia) triển khai nhiều dự án dài hạn, hướng đến cải thiện cuộc sống của trẻ em và gia đình trên cả nước.

Đại diện Generali Việt Nam tại lễ trao giải. Ảnh: Generali

Một trong những hoạt động nổi bật là dự án Em - Thrive, mở rộng mô hình "Hành trình đầu đời" - chương trình đào tạo kỹ năng làm cha mẹ tích cực lồng ghép vào hoạt động tiêm chủng mở rộng. Generali đồng hành cùng RTCCD (Trung tâm nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng), Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) và Đại học Monash để tiếp cận sớm hơn với các gia đình có con nhỏ.

Bên cạnh đó, Generali Việt Nam tài trợ 2,5 tỷ đồng cho UNICEF thực hiện dự án "Bảo vệ trẻ em trong tình huống khẩn cấp", nhằm hỗ trợ các gia đình dễ bị tổn thương, đồng thời nâng cao năng lực cho giáo viên, cán bộ địa phương và phụ huynh.

Đến nay, hơn 226.000 trẻ em, cha mẹ, người chăm sóc, giáo viên mầm non và nhân viên y tế được trang bị kiến thức nuôi dạy trẻ toàn diện. Hơn 1.000 trẻ em cũng đã tham gia các hoạt động cộng đồng do Generali tổ chức.

Cùng với đó, tinh thần "People Helping People" được lan tỏa thu hút sự tham gia của hàng trăm nhân viên, tư vấn viên, khách hàng và đối tác. Trong khuôn khổ chiến dịch "Thử thách Toàn cầu" (Global Challenge) 2025, THSN Việt Nam phối hợp Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức các ngày hội vui chơi cho hơn 500 trẻ, gây quỹ hơn 543 triệu đồng thông qua các hoạt động như đạp xe, quyên góp sách, đồ chơi, và Trung thu cho trẻ khó khăn.

Không chỉ gắn bó với cộng đồng, Generali Việt Nam còn thúc đẩy văn hóa bền vững trong nội bộ doanh nghiệp. Năm 2024, công ty ra mắt bộ hợp đồng bảo hiểm thân thiện với môi trường, sử dụng giấy tái chế nhằm giảm phát thải.

Tiếp nối sáng kiến này, năm nay, Generali triển khai chương trình "SOHI và Sứ mệnh bền vững", khuyến khích nhân viên áp dụng các hành động xanh trong công việc và đời sống. Hàng trăm nhân sự đã tham gia các hoạt động như thu gom pin, mang ly cá nhân, sử dụng phương tiện công cộng, tiết kiệm điện, và trồng 1.000 cây xanh tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu trong chương trình "Chung tay gây rừng - Vì tương lai bền vững".

Đại diện Generali Việt Nam nhận cup và bảng vinh danh "Doanh nghiệp vì cộng đồng". Ảnh: Generali

Các sáng kiến này giúp lan tỏa tinh thần sống xanh và tạo nền tảng cho chiến lược phát triển bền vững của công ty. "Chứng nhận Doanh nghiệp vì cộng đồng 2025 là minh chứng cho cam kết trở thành người bạn trọn đời của khách hàng và cộng đồng, hướng tới một Việt Nam bền vững hơn", vị này cho biết.

Generali Việt Nam là thành viên của Generali (tập đoàn bảo hiểm và quản lý tài sản đến từ Italy). Sau hơn 194 năm phát triển, tập đoàn hiện có mặt tại 50 quốc gia trên thế giới phục vụ hơn 70 triệu khách hàng với hơn 87.000 nhân viên.

Thành lập tại Việt Nam năm 2011, Generali theo đuổi phương châm "Đơn giản, hiệu quả, lấy khách hàng làm trọng tâm". Chiến lược hoạt động tập trung ở các trụ cột: phát triển sản phẩm và nâng cao trải nghiệm dịch vụ, hướng đến mục tiêu trở thành "Người bạn trọn đời" của người dùng. Hiện đơn vị phục vụ gần 500.000 khách hàng thông qua hơn 100 tổng đại lý và trung tâm dịch vụ toàn quốc.

The Human Safety Net Việt Nam là thành viên của tổ chức The Human Safety Net (tổ chức phi lợi nhuận được thành lập bởi tập đoàn Generali năm 2017), được triển khai tại 26 quốc gia với sự đồng hành của 85 tổ chức phi chính phủ. The Human Safety Net mang sứ mệnh hỗ trợ các cá nhân và cộng đồng sống trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương, giúp họ vượt qua các rào cản và phát huy hết tiềm năng của mình.

(Nguồn: Generali Việt Nam)