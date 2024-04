Gene Z không hạnh phúc như thế hệ trước

MỹGallup kết hợp Quỹ Gia đình Walton thu thập dữ liệu từ hơn 2.000 người sinh từ năm 1997 đến 2012, cho thấy gene Z gặp nhiều khó khăn về mặt tinh thần so với các thế hệ trước.

Kết quả, 75% tình nguyện viên cho biết họ từng có cảm giác hạnh phúc trong quá khứ, vì nhiều lý do. Tuy nhiên, con số giảm đáng kể khi trẻ em và thanh thiếu niên đến tuổi trưởng thành. Các nhà khoa học nhận định người từ 18 đến 26 tuổi ít đánh giá tích cực về cuộc sống hơn so với những thế hệ cũ.

Các yếu tố quyết định cảm giác hạnh phúc của người độ tuổi này là thời gian ngủ, thời gian thư giãn vào cuối tuần và ý thức về mục đích cuộc sống. Theo tiến sĩ Zach Hrynowski, tác giả cuộc khảo sát, cảm giác hạnh phúc thường phụ thuộc vào ước muốn thức dậy mỗi ngày, cảm thấy công việc hoặc trường học thú vị và quan trọng.

"Điều gene Z quan tâm là liệu họ có cảm thấy cuộc sống của mình quan trọng hay không, có tạo ra sự khác biệt hay không, có đang đi làm để kiếm được nhiều tiền và nhiều cơ hội thăng tiến hay không", tiến sĩ Hrynowski cho biết.

Theo tiến sĩ Chloe Carmichael, nhà tâm lý học lâm sàng ở New York, tác giả cuốn sách Nervous Energy: Harness the Power of Your Anxiety, hạnh phúc không phải là việc có càng nhiều cảm xúc tích cực càng tốt. Sống có mục đích và hiểu rằng những thăng trầm của cuộc sống kéo đến vì bạn đang theo đuổi mục đích đó sẽ khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc.

Gene Z thường có cảm giác kém hạnh phúc hơn các thế hệ trước. Ảnh: Pexel

"Về bản chất, gene Z cần có cảm giác họ đang tiến tới một điều gì đó, thay vì chỉ làm việc mà không có mục đích hoặc làm việc để đáp ứng với kỳ vọng của cha mẹ và xã hội", tiến sĩ Broderick Sawyer, nhà tâm lý học lâm sàng ở Louisville, Kentucky, cho biết.

Rachel Salas, giáo sư thần kinh học tại Trường Y Đại học Johns Hopkins, nhận định giấc ngủ ngon cũng quyết định cảm giác của mọi người khi thức dậy. Giấc ngủ không chất lượng có thể dẫn đến suy giảm tâm trạng, cảm xúc cáu kỉnh, các vấn đề về tập trung và trí nhớ.

Bà khuyến nghị mọi người ngắt kết nối với các thiết bị điện tử một giờ trước khi đi ngủ, không đặt điện thoại thông minh ở gần, hạn chế thời gian sử dụng chúng.

"Gene Z đổ rất nhiều công sức và chăm sóc da và sức khỏe tinh thần, nhưng lại có giấc ngủ kém, dễ ảnh hưởng đến tâm trạng", bà nói, đồng thời khuyên "nếu bạn nghiêm túc muốn cải thiện tình trạng sức khỏe, hãy ưu tiên giấc ngủ".

Thục Linh (Theo CNN)