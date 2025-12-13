Gence tích hợp công nghệ NFC xác thực thông tin túi da

Gence - thương hiệu túi da nam công sở - ứng dụng công nghệ NFC để truy xuất nguồn gốc và cam kết minh bạch hóa thông tin sản phẩm.

Gence có 8 năm hoạt động, chuyên sản xuất túi xách từ da thật, đáp ứng nhu cầu của nam giới - từ làm việc tại văn phòng, công tác đến sinh hoạt hàng ngày. Khâu sáng chế qua nhiều công đoạn gồm chọn nguyên liệu, cắt rập, may ghép, hoàn thiện sản phẩm. Mỗi bước được thực hiện theo quy trình nhằm đảm bảo tính đồng bộ về thiết kế, cấu trúc.

Sau khi hoàn thiện, sản phẩm được đưa vào hệ thống quản lý của doanh nghiệp, trước khi phân phối ra thị trường. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường xuất hiện nhiều dòng không rõ nguồn gốc, người tiêu dùng khó nhận diện hàng chính hãng bằng cảm quan.

Theo đại diện thương hiệu: "Trước yêu cầu minh bạch thông tin và xác thực sản phẩm, chúng tôi triển khai chiến dịch 'Chạm là tin', tích hợp công nghệ NFC để hỗ trợ quản lý, cung cấp dữ liệu kiểm chứng cho người sử dụng".

Sau khi hoàn thiện túi, nhà sản xuất sẽ tích hợp công nghệ NFC (Near Field Communication) trực tiếp ở logo và cập nhật dữ liệu tương ứng theo hệ thống quản lý của doanh nghiệp. Điều này nhằm đảm bảo mỗi sản phẩm ra thị trường đều có thông tin nhận diện riêng biệt.

Khi khách hàng chạm điện thoại thông minh (có hỗ trợ NFC) vào vị trí gắn chip, hệ thống sẽ hiển thị thông tin cơ bản gồm: xác thực chính hãng, mã sản phẩm, lô sản xuất, thời điểm xuất xưởng.

Theo đại diện thương hiệu, điểm nổi bật là trong quá trình kiểm tra, người dùng không bị yêu cầu cài đặt ứng dụng riêng. "NFC không thay đổi tính chất sản phẩm mà đóng vai trò bổ sung trong khâu quản lý, minh bạch thông tin. Mỗi chip NFC được gắn tương ứng với một bộ dữ liệu lưu trữ trên hệ thống, tạo mối liên kết giữa sản phẩm vật lý và thông tin điện tử", phía Gence lý giải thêm.

Ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc trong ngành đồ da không phải là khái niệm mới trên thế giới. Thực tế, một số thị trường quốc tế đã gắn chip hoặc mã xác thực nhằm chống hàng giả, quản lý chuỗi cung ứng.

Tại Việt Nam, hình thức này vẫn chưa phổ biến rộng rãi trong phân khúc túi da nam công sở. Ban lãnh đạo Gence dành nhiều thời gian bàn bạc, quyết định kết hợp phương thức sản xuất truyền thống với công nghệ quản lý hiện đại.

"NFC mang tính tham khảo trong quá trình mua sắm. Người dùng có thể tiếp cận thông tin tại thời điểm kiểm tra, không phụ thuộc vào nhân viên bán hàng hoặc giấy tờ kèm theo. Trong trường hợp mua lại hoặc sử dụng lâu dài, dữ liệu hỗ trợ nhận diện nguồn gốc sản phẩm ban đầu", người đại diện nói thêm.

