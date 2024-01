Gen Z ứng dụng công nghệ để tiết kiệm thời gian giao hàng

Nguyễn Đình Quý, 23 tuổi là một trong những shipper nhỏ tuổi nhất được vinh danh Top nhân viên giao nhận xuất sắc của BEST nhờ linh hoạt ứng dụng công nghệ trong công việc.

Trẻ tuổi và là nhân viên giao nhận của bưu cục BEST Express Biên Hòa không lâu nhưng Nguyễn Đình Quý lại là một trong những shipper có thành tích giao hàng dẫn đầu dẫn đầu hệ thống bưu cục chuyển phát nhanh BEST Express tại khu vực Đông Nam Bộ.



Tốt nghiệp THPT, thay vì tiếp tục học lên cao hơn, Quý chọn đi làm để sớm có thu nhập phụ giúp kinh tế gia đình, chia sẻ gánh nặng kinh tế cùng ba mẹ. Anh gắn bó với công việc giao hàng bởi thời gian làm việc linh hoạt, làm tốt giao nhanh có thể về nghỉ ngơi sớm chứ không bị bó buộc bởi khung giờ 8 tiếng như nhiều việc khác.

"Nghề nào cũng có những phẩm chất đáng quý nhưng tôi chọn làm shipper vì bên cạnh tính linh hoạt, chủ động về thời gian, công việc này còn rèn luyện cho tôi sự bình tĩnh, cẩn thận và khả năng giao tiếp", Quý chia sẻ.

Shipper trẻ Nguyễn Đình Quý. Ảnh: BEST Express

Khu vực giao hàng của Quý nằm trong bán kính 4-5 km nhưng lượng hàng hóa cần xử lý mỗi tháng lên tới 4.000 đơn. Với lợi thế của một gen Z, chàng trai sinh năm 2000 tích cực ứng dụng công nghệ vào quá trình giao hàng để nâng cao hiệu quả công việc.

Ngoài việc tận dụng công nghệ định tuyến sẵn có trên ứng dụng dành cho shipper BEST Express, Quý tự bổ sung các địa điểm khách hàng thường xuyên có đơn giao - nhận hay những địa điểm, tuyến đường cần chú ý trên ứng dụng bản đồ cá nhân. Qua đó, anh dễ dàng kiểm soát lộ trình giao hàng, rút ngắn thời gian tìm đường, định tuyến khi giao.

Bên cạnh đó, Quý luôn cố gắng duy trì sự chuyên cần trong công việc và có thái độ niềm nở mỗi khi gặp khách hàng. Anh chàng tâm niệm những người làm công việc giao hàng chính là bộ mặt của doanh nghiệp nên cần khéo léo trong cách giao tiếp, ứng xử để khách hàng có ấn tượng tốt với dịch vụ, công ty.

Quý kiểm tra đơn hàng trước khi giao. Ảnh: BEST Express

Với phần thưởng dành cho nhân viên giao nhận xuất sắc trong năm, Quý cho biết đây là động lực để thêm gắn bó với công việc nhằm tích lũy thêm tài chính, tạo đà cho những dự định trong tương lai.

Top nhân viên giao nhận xuất sắc là chương trình tri ân được BEST tổ chức trên phạm vi toàn quốc nhằm ghi nhận những đóng góp của đội ngũ shipper, trong việc đảm bảo tốc độ và chất lượng dịch vụ giao hàng, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, đến nay BEST Express đã phát triển mạng lưới 650 bưu cục và 36 trung tâm phân loại hàng hóa tự động. Sau hơn 4 năm phát triển tại thị trường Việt Nam, doanh nghiệp đã mở rộng mạng lưới khắp 63 tỉnh, thành toàn quốc với công suất xử lý đơn hàng đạt 2,2 triệu đơn mỗi ngày. Bên cạnh dịch vụ chuyển phát nhanh đó, đơn vị cũng giới thiệu mô hình kinh doanh nhượng quyền bưu cục chuyển phát nhanh, dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, các giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo.

Gen Z ứng dụng công nghệ để tiết kiệm thời gian giao hàng Shipper Nguyễn Đình Quý chia sẻ về công việc giao hàng. Nguồn: BEST Express

Tuệ Anh