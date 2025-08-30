Gen Z Trung Quốc làm mới cách thờ cúng

Ở nghĩa trang tỉnh An Huy, nhiều ngôi mộ được đặt các món như thuốc giảm đau, vé tàu và búp bê Labubu.

Dịp Tết Thanh Minh, giới trẻ Trung Quốc mang theo các món đồ thờ cúng hiện đại khi viếng mộ tổ tiên, chọn theo sở thích hoặc tính cách của người đã khuất. Một số xưởng giấy chế tác mô hình điện thoại, laptop để đáp ứng xu hướng này.

Ở Hà Nam, lăng mộ Tào Tháo, nhân vật trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, từng hay đau đầu, người tới viếng để lại ibuprofen, thuốc giảm đau và chống viêm.

Huang Ji, 22 tuổi, mang bốn loại thuốc khác nhau, cho biết làm vậy phòng trường hợp một loại không hiệu quả hoặc "vị tướng đã quen thuốc".

Thuốc giảm đau được đặt trước lăng mộ Tào Tháo ở Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: Sixth Tone

Khi số lượng quà tặng tăng, nhân viên bảo tàng đặt một kệ nhỏ gần lăng mộ để thu thập thuốc và những bức thư tay gửi đến vị tướng. Cô khẳng định việc đặt món quà không phải đùa cợt mà là cách thể hiện sự tôn kính, dù biết chúng sẽ sớm bị dọn đi.

Giữa tháng 7, hai du khách đến Trung Quốc phát hiện thuốc giảm đau tại mộ Tào Tháo. Video của họ đã thu hút hơn 240.000 lượt thích trên Douyin. Sau đó, họ đến lăng mộ Hoa Đà, danh y từng chữa cho Tào Tháo, và để lại một cuốn sách ôn thi y khoa.

Giáo sư Wei Jian, Đại học Sư phạm Sơn Đông, nhận định xu hướng này phản ánh sự quan tâm mới của giới trẻ với lịch sử. Những món quà thể hiện sự tưởng nhớ, biến các nhân vật xưa không còn chỉ là dĩ vãng.

Ở Tứ Xuyên, người yêu lịch sử để vé tàu cao tốc tại lăng mộ Gia Cát Lượng, mưu sĩ nổi tiếng của Lưu Bị, với ý tưởng giúp ông hoàn thành giấc mơ viễn chinh phương Bắc chống lại con cháu Tào Tháo.

Một mô hình tàu sân bay thu nhỏ được đặt tại lăng mộ Chu Du, vị tướng nổi tiếng với các chiến thắng hải quân thời Tam Quốc, để thể hiện sự phát triển của hải quân so với thời của ông. Những món quà không chỉ gói gọn ở thời Tam Quốc. Tại nơi an nghỉ của nhà thơ đời Đường Lý Bạch, nổi tiếng với những vần thơ lấy cảm hứng từ rượu, người tới viếng để lại rượu từ khắp Trung Quốc và nước ngoài. Một người khác để thuốc lá, rượu và quân cờ mạt chược cho Lý Thanh Chiếu, gợi nhớ tinh thần yêu đời của nữ thi sĩ.

Ngọc Ngân (Theo Sixth Tone)