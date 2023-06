Chỉ trong vài phút, Hoàng Phương (24 tuổi, IT) hoàn tất việc mở gói tài khoản và thẻ online với phương thức định danh và xác thực eKYC. Với việc mở thẻ trực tuyến, thẻ của chàng trai sinh năm 1999 có thể giao dịch ngay lập tức bằng điện thoại mà không lệ thuộc vào thẻ cứng vật lý.

Không chỉ khẳng định được tiềm lực kinh tế, thế hệ này cũng tiên phong cho xu hướng thanh toán số, thanh toán trực tuyến. Nghiên cứu của Global Payments chỉ ra, 57% thế hệ Z ở Mỹ đã sử dụng ví kỹ thuật số trong năm 2021, tăng 7% so với năm 2020. Tại Việt Nam, trong 47% số người chọn thanh toán trực tuyến theo khảo sát Xu hướng số của người dùng trên không gian mạng của Cốc Cốc, Gen Z chiếm đa số.

Sức mạnh kinh tế của Gen Z phát triển nhanh nhất so với thế hệ còn lại khi thu nhập nhóm này dự kiến sẽ tăng gấp 5 lần lên 33.000 tỷ USD, chiếm 1/4 thu nhập toàn cầu vào 2030, theo nghiên cứu của Global Payments hồi tháng 1 .

Theo đó, Vi và Phương đều lựa chọn tính từ "nhanh, tiện, tiết kiệm" để lý giải cho sự phát triển của xu hướng thanh toán không tiền mặt. Ngoài lý do trên, báo cáo Xu hướng số của người dùng trên không gian mạng của Cốc Cốc chỉ ra, 54% lựa chọn thanh toán hiện đại để tiết kiệm thời gian, 40% ưu tiên sự thuận lợi, 36% muốn tránh phiền phức khó chịu, 25% thích sự minh bạch về giá và giá rẻ,...

Đặc biệt, trong dịp ra mắt thẻ, Vietcombank tung khuyến mại hàng tỷ đồng cho 10.000 khách hàng đầu tiên có giao dịch bằng thẻ VCB DigiCard với hóa đơn tối thiểu 300.000 đồng, được hoàn 100.000 đồng. Các tín đồ Shopee cũng thoải mái mua sắm với ưu đãi giảm 50.000 đồng cho các đơn hàng từ 250.000 đồng, giảm 100.000 đồng cho các đơn hàng từ 500.000 đồng trở lên khi thanh toán bằng thẻ VCB DigiCand.

Trong tương lai, Vietcombank vẫn kiên trì mục tiêu triển khai các sản phẩm phù hợp với đối tượng người dùng trẻ, bên cạnh việc phát triển các sản phẩm tài chính an toàn cho đa dạng đối tượng. Trước đó, quy mô giao dịch qua các nền tảng số của Vietcombank cũng đạt tăng trưởng và về số lượng và chất lượng giao dịch so so với năm ngoái. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt cũng được khách hàng đẩy mạnh sử dụng trong giai đoạn này, đặc biệt là phương thức thanh toán thông qua điện thoại thông minh.

