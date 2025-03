Gen Z Singapore đấu tranh phá bỏ định kiến với hình xăm

Cameron, 27 tuổi, xem hình xăm thần chết trên tay là niềm tự hào dù nó gây ngạc nhiên cho đồng nghiệp.

Chàng trai Gen Z này có 10 hình xăm trên cơ thể, mỗi hình đều mang một lý do. Hình xăm Ai Cập trên chân phải thể hiện niềm đam mê văn hóa cổ đại và dòng chữ Tây Ban Nha "cada obstáculo nos hace fuertes" trên ngực mang nghĩa "Mọi trở ngại khiến chúng ta mạnh mẽ hơn".

Trên cánh tay, anh xăm hình chết với quan điểm cái chết là phần tự nhiên, thậm chí đẹp đẽ của cuộc sống. "Tôi thấy nhiều người không thể đối mặt với cái chết nhưng tôi không sợ", anh giải thích. "Khi chấp nhận nó, bạn sẽ bớt sợ hơn. Đó là lý do tôi muốn xăm hình này".

Những hình xăm trên cơ thể của Cameron. Ảnh: CNA

Ở Singapore, số lượng Gen Z có hình xăm tăng đáng kể, phản ánh cách họ nhìn nhận nghệ thuật này khác với thế hệ trước. Nghệ sĩ xăm Akira Ong, 34 tuổi, chủ cửa hàng Blackdot Tattoo Studios cho biết lượng khách độ tuổi 18-20 tăng 20% trong 5 năm qua.

Trên thực tế, hình xăm từng không được người Singapore chấp nhận rộng rãi. Khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường YouGov cho thấy 38% người dân quốc đảo này có ấn tượng tiêu cực về hình xăm. Quan điểm này rõ rệt nhất ở nhóm trên 55 tuổi với 53% không đồng tình, so với 26% ở nhóm 18-24 tuổi.

Tiến sĩ Lou Apolinario Antolihao ở Đại học Quốc gia Singapore (NUS) cho biết hình xăm từng gắn liền với nhóm ngoài lề xã hội như băng đảng và người nghiện ma túy. Tuy nhiên, chúng đang dần được chấp nhận và trở thành biểu tượng của giới trẻ.

"Nhận thức về hình xăm đã thay đổi đáng kể trong 20 năm qua", bà nói. "Nhiều người trẻ xem đó là biểu tượng của sự độc lập và thách thức các quy tắc gò bó".

Anh Dinesh xăm tên bố mẹ trên cánh tay. Ảnh: CNA

Ng, 21 tuổi, xăm nhân vật thần thoại Hy Lạp Medusa trên đùi trái, nhằm đánh dấu sự vượt qua nỗi đau bị xâm hại tình dục. "Tôi từng tổn thương sâu sắc và cảm thấy đồng cảm với Medusa", cô nói. "Hình xăm này nhắc tôi về những gì đã trải qua và cảnh giác với mặt tối của con người".

Dinesh, 32 tuổi, là chuyên gia quản lý tài chính, xăm tên các thành viên gia đình lên cánh tay trái. Ngoài tên bố mẹ, anh còn xăm chữ mỏ neo giống chữ G để tưởng nhớ ông nội quá cố là thủy thủ.

"Nó giúp tôi luôn cảm thấy họ bên cạnh", anh nói.

Tuy nhiên, quan điểm này đang trở thành sự mâu thuẫn gay gắt với thế hệ trước. Bố mẹ của Seah Jun Wei, 31 tuổi, đã phản đối hình xăm, trách anh phá hủy thân thể mình.

Anh xăm dòng chữ What goes around comes around (gieo gì gặt nấy) trên bắp tay trái năm 24 tuổi, đơn giản vì thích câu nói này. Ban đầu, bố mẹ Seah không nhận ra vì anh luôn giấu hình xăm dưới tay áo. Nhưng khi xăm kín tay, anh không thể che giấu nữa. Năm 2021, anh xăm một hình tay áo đen xám mô tả Cerberus, người gác cổng địa ngục và Persephone, nữ hoàng địa ngục.

"Tôi đã nhiều lần hỏi con vì sao lại làm vậy, mực xăm là vĩnh viễn, không thể xóa", người mẹ 67 tuổi nói.

Trong khi đó, Jamie Leo, 20 tuổi, phủ kín cơ thể bằng hình xăm. Chúng phản ánh sở thích, cá tính của cô. Ban đầu, bố mẹ Jamie Leo gọi cô là ang kong siao (kẻ xăm mình).

"Chúng tôi không hoàn toàn ủng hộ, nhưng việc đã rồi, đâu thể lột da nó", mẹ Jamie Leo, 50 tuổi, nói. Bà lo con gái bị nhà tuyển dụng đánh giá tiêu cực.

Khi Leo muốn xăm hình thứ tư trong năm, hình chú thỏ từ cuốn sách yêu thích The Velveteen Rabbit, bố mẹ cô phản đối. Nhưng khi cô thể hiện sự quyết tâm, ông bà đã nhượng bộ.

Tiến sĩ Timothy Hsi, giám đốc công ty tư vấn nghề nghiệp Abundanz Consulting, cho biết ở ngành giải trí, hình xăm ít bị đánh giá tiêu cực hơn trong cơ quan chính phủ.

Ông lưu ý, hình xăm trên tay, cổ, mặt có thể khiến ứng viên bị đánh giá thấp, đặc biệt ở các công việc cần tiếp xúc với công chúng. Nhiều lãnh đạo ở Singapore sinh trong thập niên 1970-1990, thuộc thế hệ xem trọng quy tắc và bảo thủ nên sẽ rất ác cảm với người có hình xăm.

Akira Ong cho biết hiện, giới trẻ chiếm khoảng 40% khách hàng của anh. "Với họ, xăm mình giờ đây giống như đi uống cà phê", anh nói. Chủ tiệm xăm cũng nhận thấy khách hàng trẻ thường chọn hình xăm cỡ lòng bàn tay để phù hợp với tài chính.

Năm 2019, Bộ trưởng Bộ Luật và Nội vụ K Shanmugam cho biết không có bằng chứng cho thấy hình xăm dẫn đến hành vi phạm tội.

Jaganeeswaran, 32 tuổi, có hình xăm trên cổ tay, bắp tay và hai chân, cho rằng giới trẻ không còn xem hình xăm gắn liền với tội phạm. "Hình xăm là nghệ thuật làm đẹp cơ thể, để thể hiện bản thân hoặc ghi nhớ kỷ niệm", anh nói.

Dù một số nhà tuyển dụng không phản đối hình xăm, Casiline Ang, chủ tiệm xăm Divine Tattoo Studio, vẫn khuyên khách hàng trẻ suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện.

"Một số công ty vẫn chưa cởi mở với hình xăm, nên chúng tôi không muốn điều này ảnh hưởng đến cơ hội của họ", cô nói.

Ngọc Ngân (Theo CNA)