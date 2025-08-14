Gen Z săn tìm tình công sở

Caelan Hughes từng thử hẹn hò online suốt 8 năm sống ở New York nhưng đó là cơn ác mộng vì mỗi buổi hẹn đều chất chứa kỳ vọng quá cao.

Năm 2022, Hughes trở về Hawaii, nhận việc ở một đài truyền hình địa phương. Ban đầu, việc rời góc làm việc ấm cúng ở nhà để tới văn phòng khiến cô ngán ngẩm. Nhưng mọi thứ thay đổi tại bữa tiệc Giáng sinh công ty, khi cô gặp Jensen Wong, bạn trai hiện tại.

"Tôi nghĩ đó chính là một trong những điểm cộng của việc quay lại văn phòng", Hughes, 32 tuổi, kể. Sau nhiều tháng thường xuyên chạm mặt, họ từ bạn bè thành người yêu. Hughes thích sự kết nối chậm rãi, tự nhiên này hơn hẳn những buổi uống vài ly với người lạ trên app. "Chúng tôi là bạn trước, thực sự hiểu nhau", cô nói.

Khi người lao động quay lại công sở, họ mang theo cả hành trình tìm kiếm tình yêu. Khảo sát 2024 của Hiệp hội Quản trị Nhân sự Mỹ (SHRM) cho thấy một nửa nhân viên từng có tình công sở. Cùng năm, nghiên cứu của công ty tuyển dụng Resume Builder cho biết gần 1/3 người 18-44 tuổi bắt đầu mối quan hệ kể từ khi phải đến văn phòng ít nhất một lần/tuần.

Ảnh minh họa: BI

Với nhiều giờ làm việc căng thẳng, những buổi uống sau giờ làm, hay cùng "chung chiến tuyến" trong các dự án, văn phòng từ lâu là môi trường dễ nảy sinh gắn kết. Từ phim sitcom "Parks and Recreation""đến tiểu thuyết lãng mạn, mô-típ "tri kỷ cách vài bước chân" luôn được yêu thích. Giới trẻ thậm chí còn đùa: RTO (Return to Office - quay lại văn phòng) = XOXO (yêu thương).

Khảo sát SHRM cũng cho thấy đa số quản lý tin chuyện tình công sở có thể nâng tinh thần và khiến nhân viên muốn thể hiện tốt hơn, dù không tránh khỏi xao nhãng và rắc rối nếu tình cảm đơn phương.

Gen Z là nhóm chủ động nhất trong việc tìm kiếm tình yêu công sở: 45% từng yêu đồng nghiệp, so với 42% Millennials, 35% Gen X và 21% Boomers. Họ cũng có tỷ lệ cao nhất từng hẹn hò sếp trực tiếp.

Gần 60% Millennials và 49% Gen Z cho rằng chuyện tình công sở ngày càng được chấp nhận, so với chỉ 25% ở Boomers.

"Điều này cho thấy thái độ xã hội đang thay đổi", Ragan Decker, quản lý nghiên cứu tại SHRM, nói. "Không cần sợ, miễn là doanh nghiệp có chính sách và kênh trao đổi rõ ràng".

Thực tế, chỉ 5% công ty có quy định nghiêm cấm; gần 30% chưa có hoặc đang soạn; số còn lại chia đều giữa xử lý tùy trường hợp và cho phép nhưng kèm ranh giới rõ ràng.

Từ góc độ tâm lý học, tình công sự có thể xuất phát từ "nguyên tắc gần gũi". Việc thường xuyên gặp gỡ khiến ta dễ bị thu hút hơn. Đó là "ngọn lửa cháy chậm". Hôm nay chỉ là anh đồng nghiệp với chiếc quần kaki nhàu nhĩ, nhưng dần bạn bắt đầu thấy người này đáng mến. Ngược lại, app hẹn hò lại dựa vào tia lửa ban đầu giữa những người không có nhiều điểm chung.

Cassie Richardson, 32 tuổi, nhân viên bán lẻ ở Tennessee, thừa nhận từng vài lần cảm nắng đồng nghiệp, chỉ một lần tiến xa hơn và thất bại. "Nếu ngoài đời, tôi còn chẳng lại gần người này", cô nói.

Giờ đây, Richardson sẽ không trộn công việc với tình cảm nữa, dù hiểu sức hút của nó. "Sau khi làm 40 giờ một tuần, tôi chẳng còn năng lượng để ra ngoài tìm người mới", cô nói.

Khảo sát 2025 của Zety cho thấy 62% người từng gửi tin nhắn tán tỉnh qua các nền tảng làm việc như Slack, Teams hoặc email. Isabel Amat, lập trình viên, đã để ý một đồng nghiệp qua Zoom năm 2021, nhưng chỉ khi vào văn phòng mới nhận ra sự hấp dẫn.

Một buổi sau giờ làm, cả hai ngồi bên nhau 5 tiếng. Quản lý nhà hàng tưởng họ là đôi tình nhân và tặng đồ uống. "Chúng tôi bảo là đồng nghiệp, anh ta chỉ cười: 'Không lâu nữa đâu'", Amat nhớ lại.

Vài ngày sau, họ hẹn chính thức. Gần bốn năm trôi qua, cả hai vẫn bên nhau, dù Amat đã đổi việc. "Nếu không gặp nhau mỗi ngày, có lẽ tôi chỉ cảm nắng rồi thôi", cô nói.

Với nhiều người, tình công sở có thể kết thúc bằng hạnh phúc dài lâu. Với người khác, đó là trái tim tan vỡ và rắc rối với phòng nhân sự. Nhưng khoảng một nửa nhân viên vẫn cho rằng... đáng để thử.

Bảo Nhiên (Theo BI)