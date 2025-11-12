Gen Z Mỹ ngày càng chuộng làm công nhân

37% thanh niên Gen Z Mỹ chọn làm công việc tay chân do lương cao, triển vọng tốt, phản ánh xu hướng dịch chuyển khỏi quan niệm việc làm truyền thống.

USA Today ngày 10/11 dẫn khảo sát hồi tháng 5 do nền tảng Resume Builder thực hiện với 1.434 thanh niên Mỹ từ 18 đến 28 tuổi, cho thấy 42% người được hỏi đang theo đuổi công việc tay chân, từ bỏ con đường đại học để theo học trường nghề, hoặc rời xa lộ trình nghề nghiệp truyền thống sau đại học.

Trong số Gen Z đã có bằng cử nhân, 34% cho hay đang làm công việc tay chân, kỹ thuật, 3% dự định theo đuổi công việc như vậy. Nam giới Mỹ thuộc Gen Z, bất kể trình độ học vấn, có xu hướng chọn việc tay chân cao hơn đáng kể so với nữ giới.

Resume Builder thường xuyên thực hiện các khảo sát lao động, tuyển dụng, thường được các hãng tin lớn của Mỹ trích dẫn để phản ánh xu hướng nghề nghiệp tại nước này.

Trong khảo sát, 45% người được hỏi muốn sự linh hoạt trong công việc, 32% thích làm việc "thực hành" hơn bàn giấy. 30% cho biết những công việc này mang lại triển vọng lâu dài tốt hơn. 25% cho rằng công việc tay chân ít khả năng bị thay thế bởi AI. 19% không tìm được việc đúng chuyên ngành.

Thợ sửa ống nước làm việc tại Pawtucket, Rhode Island, Mỹ. Ảnh: USA Today

Trong số những Gen Z chưa học đại học, 60% chọn việc tay chân vì muốn kiếm tiền từ sớm, trong khi 40% không muốn gánh khoản nợ sinh viên cao ngất ngưởng.

Dữ liệu liên bang cũng cho thấy các chương trình dạy nghề đang bùng nổ. Các trường nghề ở Mỹ trong học kỳ mùa xuân năm nay ghi nhận tỷ lệ tuyển sinh tăng 5,4%, tương đương 288.000 học viên, so với năm trước, mức cao nhất lịch sử.

"Ngày càng nhiều thợ lành nghề nghỉ việc khiến thị trường lao động thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng. Học nghề là con đường nhanh hơn so với theo đuổi bằng cấp truyền thống, với chi phí rẻ hơn, giúp họ tránh được nợ dài hạn mà vẫn có thể sớm đi làm. Đây cũng là những công việc khó tự động hóa, ít nguy cơ bị AI thay thế", Stacie Haller, cố vấn trưởng của Resume Builder, giải thích.

Một lý do khác khiến Gen Z Mỹ chọn công việc "cổ cồn xanh" là quan niệm cho rằng đây mới là công việc được trả lương tốt, trong khi chi phí học đại học ở Mỹ ngày càng đắt đỏ.

"Đây đều là những công việc thu nhập cao. Anh trai tôi là thợ sửa ống nước, và anh ấy có thu nhập 6 chữ số", Nathan Soto, chuyên gia thống kê từ Resume Genius, cho biết.

Theo thống kê, lương trung bình của kỹ thuật viên thang máy, thang cuốn ở Mỹ là 106.580 USD một năm, tính đến năm 2024. Lương công nhân lắp đặt, sửa chữa đường dây điện là 92.560 USD. Công nhân đường sắt Mỹ có lương trung bình 75.680 USD. Những công việc này thường chỉ yêu cầu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông kết hợp với các khóa tập huấn tại chỗ.

Trong khi đó, mức lương trung vị dành cho nghề kế toán và kiểm toán viên ở Mỹ, vốn đòi hỏi bằng cấp cao hơn, là hơn 81.000 USD một năm, theo Cục Thống kê Lao động Mỹ. Trong lĩnh vực này, phân khúc 10% thấp nhất có thu nhập khoảng 52.700 USD/năm, còn 10% cao nhất nhận khoảng 141.000 USD/năm.

Đức Trung (Theo USA Today, Bankrate)