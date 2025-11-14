Gen Z Mỹ kiếm bộn tiền nhờ làm bảo mẫu cho giới siêu giàu

O'Hagan có tài khoản 401K (tài khoản tiết kiệm hưu trí cá nhân được bảo trợ bởi chủ lao động), có phúc lợi chăm sóc sức khỏe, nghỉ phép có lương, và nhận lương 6 chữ số. Cô không tiết lộ cụ thể vì thỏa thuận bảo mật nhưng cho biết nằm trong khoảng 150.000-250.000 USD. Ngoài ra, cô còn được hưởng nhiều đặc quyền khác như có tiền trang phục, sử dụng xe có tài xế riêng, đi vòng quanh thế giới bằng máy bay riêng.

"Những phúc lợi này hấp dẫn hơn hẳn nghề bán thiết bị y tế chỉnh hình trước đây của tôi", cô nói.

O'Hagan từng nghĩ vào thời điểm này, cô sẽ học xong trường y. Nhưng vào năm 2021, sau thời gian làm việc sau đại học tại các phòng khám và cơ sở chăm sóc sức khỏe của doanh nghiệp, cô từ bỏ kế hoạch này và tham gia vào làn sóng Gen Z từ bỏ công việc văn phòng để vào làm việc trong nhà, điền trang của giới siêu giàu.

"Đội ngũ nhân sự tư nhân" gồm bảo mẫu, trợ lý điều hành, trợ lý cá nhân, quản gia, nhân viên an ninh, tài xế riêng và đầu bếp riêng chuyên phục vụ cuộc sống xa hoa của giới siêu giàu. Đối với nhiều thanh niên, đây là nghề thu nhập cao, hấp dẫn và năng động hơn so với vào làm trong doanh nghiệp.

Khi Brian Daniel thành lập công ty nhân sự Mạng lưới Trợ lý Cá nhân cho Người nổi tiếng năm 2007, ông là một trong số ít các nhà cung cấp dịch vụ cao cấp chuyên nghiệp cho giới siêu giàu. Ngày nay, ông ước tính có 1.000 công ty như vậy trên toàn cầu, trong đó 500 công ty ở Mỹ.

Năm 2000, có 322 người trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes nhưng ngày nay, con số này tăng lên hơn 3.000 người. Số người có tài sản 1-5 triệu USD cũng tăng gấp 4 lần, lên 52 triệu người trong 25 năm qua. Khi số lượng người siêu giàu nhân lên, thì số lượng biệt thự, máy bay và du thuyền của họ cần nhân viên phục vụ cũng tăng theo.

Daniel cho biết người giàu thường có nhiều tài sản và bây giờ là cơ hội tốt nhất để tham gia ngành dịch vụ cá nhân, bởi các tỷ phú thường thuê một đội ngũ nhỏ để phục vụ mọi nhu cầu bất chợt nảy ra.

Các tỷ phú sẵn sàng cung cấp nhiều phúc lợi để tìm được nhân sự ưu tú. Thông báo tuyển dụng của công ty Tiger Recruitment gần đây đã chứng minh điều này. Vị trí quản gia có mức lương 120.000 USD, bảo mẫu là 150.000 USD, trưởng ban trợ lý cá nhân 250.000-280.000 USD, quản lý các khu bất động sản ở New York, East Hampton, Aspen và Bel Air 200.000-250.000 USD.

Năm 2019, O'Haga, khi đó 22 tuổi, muốn kiếm thêm tiền trong khi chuẩn bị cho MCAT (kỳ thi tuyển sinh vào trường y sau khi có bằng cử nhân) Ngay khi nhận công việc bảo mẫu cho một gia đình giàu có ở California, cô nhận ra mình đã bước vào một thế giới khác.

O'Hagan là một trong 4 bảo mẫu thuộc "nhóm chăm sóc trẻ em" làm việc cho một cặp vợ chồng ngoài 30 tuổi xuất thân từ một gia đình kinh doanh nổi tiếng. Đội ngũ nhân viên gồm trợ lý cá nhân, quản gia, một chánh văn phòng gia đình, thậm chí có cả một người chuyên môn bài trí, sắp xếp nhà cửa. Đầu bếp tại gia không chỉ nấu ăn cho gia đình chủ mà còn cho toàn bộ nhân viên trong nhà.

Dù thỏa mãn với công việc, O'Hagan vẫn muốn xây dựng sự nghiệp trong ngành chăm sóc sức khỏe. Cô chuyển tới thành phố New York năm 2021 làm nhân viên bán hàng y tế cho một công ty lớn, dành nhiều giờ mỗi ngày tiếp xúc với các ca phẫu thuật và bệnh viện. Mức lương khởi điểm 65.000 USD khi đó không đủ để cô trang trải cuộc sống ở thành phố. Ít lâu sau, cô cảm thấy kiệt sức và trở thành cái bóng mờ nhạt trong một môi trường làm việc mà nam giới chiếm vị thế áp đảo.

"Lúc đó tôi nhận ra mình đã rời bỏ công việc thực sự phù hợp với con người mình, là người chu đáo, nhạy bén, có xu hướng làm công việc dịch vụ", cô nói.

Sau chưa đầy một năm, cô nghỉ việc, quay trở lại làm bảo mẫu. Lần này, cô hướng đến mục tiêu xây dựng sự nghiệp và làm việc cho những gia đình siêu giàu.

"Ở New York có nhiều tỷ phú sinh sống, có những gia đình vô cùng giàu có. Tôi muốn vươn lên đỉnh cao nghề nghiệp", O'Hagan nói.

Cô tìm đến các công ty nhân sự tư nhân và nhận được vị trí bảo mẫu luân phiên cho một gia đình nổi tiếng ở New York. Thu nhập lập tức tăng thêm 40.000 USD. Cô được ăn món do đầu bếp riêng của gia đình chủ chế biến, được cung cấp quần áo, không phải đi tàu điện ngầm mà di chuyển bằng Uber được chi trả.

Khảo sát của Deloitte năm 2025 cho thấy chỉ 6% Gen Z đặt mục tiêu vươn lên vị trí lãnh đạo ở công sở. Một số thậm chí còn tránh đảm nhận vai trò làm sếp để ưu tiên cân bằng giữa công việc và cuộc sống nhưng đồng thời, họ cũng kỳ vọng kiếm được nhiều tiền hơn so với thế hệ trước.

Theo một cuộc khảo sát gần đây của Empower, Gen Z định nghĩa thành công tài chính là mức lương gần 600.000 USD, cao gấp 6 lần so với thế hệ sinh ra sau Thế chiến II. Tuy nhiên, nhiều sinh viên mới tốt nghiệp không thể kiếm được việc làm trong thị trường lao động đầy cạnh tranh và AI tiếp tục được đưa vào chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Daniel cho biết ngày càng nhiều người trẻ có bằng cấp tìm đến công việc trong dịch vụ nhân sự tư nhân. Daniel từng nhận được email xin việc từ người có bằng tiến sĩ, người từng là luật sư, từng là chủ doanh nghiệp hay làm việc trong lĩnh vực bất động sản.

Trong số này có Julia Dudley, 26 tuổi, có bằng cử nhân, thạc sĩ truyền thông và chứng chỉ nấu ăn. Cô đã từ bỏ công việc trong ngành truyền thông và nhà hàng để tập trung làm đầu bếp riêng. Dudley nấu ăn cho các gia đình giàu có ở Hamptons trong mùa hè vài năm gần đây, hai hoặc ba bữa một ngày trong vài tháng và nhận mức lương 6 chữ số.

"Nhiều đầu bếp sẽ rời nhà hàng 5 sao và chuyển sang nghề đầu bếp riêng. Thời gian làm việc có thể kéo dài, vất vả hơn, nhưng thu nhập thì tăng gấp ba lần", Daniel nói.

Julia Dudley, 26 tuổi, làm đầu bếp riêng cho một gia đình giàu có. Ảnh: Business Insider

Ruth Edwards, chuyên viên tuyển dụng nhân sự tư nhân tại Tiger, cho hay lý do các khách hàng siêu giàu trả lương cao là vì họ muốn được phục vụ ngoài giờ hành chính và đôi khi làm thêm giờ.

Theo Daniel, khi làm việc với những người nổi tiếng, nhân viên cần duy trì trạng thái luôn sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để giúp đỡ chủ nhà, như dọn phân chó trong phòng khách và 30 phút sau, cùng chủ nhà đi chốt một hợp đồng làm phim 50 triệu USD.

"Có thể còn căng thẳng hơn cả làm việc ở Phố Wall", ông nói, cho biết từng phải đi viện sau một ngày làm trợ lý đặc biệt căng thẳng.

Đối với O'Hagan, thách thức khi làm việc trong nhà của giới thượng lưu là công việc và cuộc sống cá nhân thường bị trộn lẫn. "Bạn không chỉ làm việc cho một gia đình, mà còn sống cùng họ, hòa vào nhịp sinh hoạt, các mối quan hệ và cả đời sống riêng tư của họ", cô nói.

O'Hagan đi nhiều nơi, từng ở trong nhiều ngôi nhà sang trọng, nhưng đôi khi vẫn cô đơn. Những năm qua, đa số thời gian nghỉ lễ như Giáng sinh, lễ Tạ ơn, thậm chí cả sinh nhật của bản thân, cô đều trải qua cùng với gia đình chủ nhà.

Để được trao một vị trí làm việc trong các gia đình siêu giàu cũng không đơn giản. Chủ nhà coi trọng sự kín đáo, riêng tư và đa số yêu cầu nhân viên ký thỏa thuận bảo mật, đồng thời yêu cầu họ phải kín tiếng trên mạng xã hội. Do đó, cách duy nhất để tìm được việc là thông qua công ty đại diện.

Theo Daniel, một khi vượt qua nhiều điều kiện khắt khe, bạn sẽ được hưởng thành quả xứng đáng. Ông kể rằng một tài xế riêng của diễn viên Hollywood sau 15 năm đã trở thành trợ lý cá nhân cho chủ nhà, sau đó là trợ lý điều hành và cuối cùng là nhà đồng sản xuất phim với chủ nhà, kiếm được một số tiền lớn.

"Tôi đã ước được làm việc cho những gia đình ưu tú nhất thế giới, và chỉ trong 5 năm, tôi đã đạt được mục tiêu đó", O'Hagan nói. Cuối cùng, cô đã ngừng nhận việc bảo mẫu để thành lập công ty riêng và đang dành thời gian đào tạo người mới.

Cô cũng khuyến khích em trai rẽ sang hướng khác sau vài năm làm trong lĩnh vực truyền thông và quan hệ công chúng. Bây giờ, em trai cô làm trợ lý cho một chuyên gia thẩm mỹ nổi tiếng ở Beverly Hills.

"Công việc này mang lại sự ổn định, làm cho cuộc sống có ý nghĩa và giúp tôi gây dựng được nhiều mối quan hệ", O'Hagan nói.

Về phía Edwards, chuyên gia trong lĩnh vực cung cấp nhân sự tư nhân, sau khi thấy con trai 25 tuổi bị sa thải khỏi một công việc văn phòng, bà đã nói: "Nếu con đang gặp khó khăn trong môi trường công sở, hãy rời khỏi đó, đi ra ngoài ngắm nhìn thế giới". Con trai bà bây giờ là thủy thủ trên một siêu du thuyền.

