Gen Z Mỹ gánh nợ vì nuôi thú cưng

Mỗi năm Gen Z Mỹ chi trung bình 6.000 USD cho thú cưng, thậm chí một số còn vay mượn để vật nuôi có cuộc sống tốt hơn.

Khảo sát của cơ quan nghiên cứu, khảo sát xã hội học Harris Poll (Mỹ) thực hiện hồi tháng 5 ghi nhận 29% Gen Z và 34% Gen Y mắc nợ vì nuôi thú cưng. Kết quả cũng cho thấy 7 trong 10 người thuộc Gen Z khi làm bố mẹ cũng dành một khoản lớn cho việc chăm sóc con vật yêu thích.

Lý do dẫn đến nợ nần được đưa ra là ngoài phải mua thức ăn, họ còn phải chi cho dịch vụ thú y, bảo hiểm, quần áo, đồ chơi và nhiều khoản khác để đảm bảo sức khỏe tinh thần và thể chất cho vật nuôi.

Ảnh minh họa: Pexels

Libby Rodney, giám đốc chiến lược (CSO), chuyên gia của Harris Poll cho rằng người trẻ đặc biệt là Gen Z chi nhiều tiền hơn bởi họ xem vật nuôi là người bạn đồng hành, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Nhưng chuyên gia cũng ngạc nhiên khi thấy họ sẵn sàng chi tiêu quá tay, nợ chồng chất để nuôi động vật.

"Nhiều người coi thú cưng như con, như những đứa trẻ cần được chăm sóc, nuôi dưỡng cẩn thận", Libby Rodney nói.

Gen Z giải thích rằng việc tiêu tiền cho thú cưng khiến họ cảm thấy mình đang có trách nhiệm với chúng.

Ở một khía cạnh khác, báo cáo của tờ US News cho thấy người trẻ Mỹ nợ nần khi nuôi thú cưng không hẳn do chi tiêu không hợp lý. Theo đó, nguồn nợ lớn nhất khi nuôi là do chi phí dịch vụ thú y cao. Số còn lại cho rằng nợ là bởi phải mua thức ăn, vật dụng và thuốc theo toa.

Không chỉ người trẻ, theo khảo sát, người Mỹ chi trung bình 4.300 USD mỗi năm cho thú cưng của họ. Càng người trẻ, mức chi tiêu càng lớn. Những người chủ thường đầu tư mạnh tay cho vật nuôi được trải nghiệm những dịch vụ chăm sóc và sử dụng vật phẩm tốt nhất có thể. Thậm chí, họ còn lắp thiết bị định vị GPS, các gói đăng ký hộp quà cho thú cưng hàng tháng, đồ dùng cho tiệc sinh nhật, đặt thiết kế quần áo.

Mặc dù chi tiêu cho thú cưng không phải là vấn đề mới nhưng giá trị của ngành này đã tăng lên hàng năm. Hiệp hội Sản phẩm thú cưng Mỹ (APPA) ước tính ngành này có giá trị 150 tỷ USD vào cuối năm 2024.

Thanh Thanh (Theo Newsweek)