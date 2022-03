'Gen Z muốn sống cuộc đời của chính mình'

VnExpress

Tập 2 của chuỗi tọa đàm The SACE Journey - Mở khóa Gen Z với chủ đề "Gen Z vượt sướng - khổ như thế nào?", đại diện Gen Z (sinh năm 1997-2012) sẽ chia sẻ quan điểm của các em về cha mẹ và những vấn đề các em đang gặp phải, qua đó giúp phụ huynh thấu hiểu, ủng hộ và đồng hành với những quyết định cho tương lai.

Chương trình có sự tham gia của Đỗ Hồng Hoàng My, Thạc sĩ Giáo dục, Đại học Pennsylvania; nghiên cứu sinh Đại học Harvard, Mỹ và Võ Phương Dung, học sinh lớp 12 Trường Quốc tế Renaissance, TP HCM. Võ Phương Dung từng vào Top 10 cuộc thi G-College Singapore Travel Award 2021. Nữ sinh đồng sáng lập dự án emPower, thành viên ban PR của Go Green Together. Người điều phối tọa đàm là Tiến sĩ Nguyễn Trần Phi Yến, giảng viên Đại học RMIT, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn công nghệ Beowulf Blockchain.