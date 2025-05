Gen Z mặc lộng lẫy xem 'Anh trai say hi'

Nhóm fan của Dương Domic mang theo banner cổ vũ thần tượng.

Anh trai say hi được sản xuất theo phong cách truyền hình thực tế, MC Trấn Thành dẫn dắt. Các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Show có hơn 50 ca khúc mới của JustaTee và 20 producer, nhạc sĩ. Phần chấm điểm từng tập do khán giả trường quay quyết định. 14 tập đạt triệu lượt xem trên các nền tảng, với hàng loạt tiết mục đứng đầu xu hướng của YouTube, TikTok.

Chuỗi concert tổ chức sau khi chương trình kết thúc, từng tạo hiệu ứng tốt với hút hàng chục nghìn khán giả mỗi show ở TP HCM, Hà Nội. Đầu năm, bộ phim về sự kiện cũng gây chú ý tại các cụm rạp trên cả nước, đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng.