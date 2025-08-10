Gen Z 'hồi sinh' rạp phim 85 năm tuổi

MỹHannah Hockman, 26 tuổi, mất hơn một năm cải tạo rạp phim lâu đời tại Florida với hy vọng biến địa điểm thành nơi kết nối cộng đồng.

Theo IndieWire, rạp The Beach Theatre ở thành phố St. Pete Beach (bang Florida) mở cửa trở lại với buổi chiếu phim tài liệu về quá trình đổi mới nơi này, hôm 18/7. Người khởi xướng và điều hành dự án là Hannah Hockman - làm đạo diễn, diễn viên và thiết kế phục trang. Suốt 16 tháng, cô trực tiếp giám sát từ khâu phá dỡ nội thất, thiết kế đến thi công, đồng thời ghi hình toàn bộ công đoạn qua các video đăng tải trên YouTube.

Quá trình cải tạo rạp phim The Beach Theatre của Hannah Hockman Quá trình cải tạo rạp The Beach Theatre của Hannah Hockman. Video: YouTube The Beach Theatre

Ngày 15/1/1940, The Beach Theatre khai trương với buổi chiếu Dust Be My Destiny (1939) của đạo diễn Lewis Seiler. Địa điểm trở thành rạp chiếu phim nghệ thuật nổi tiếng ở khu vực Tampa Bay, trải qua nhiều đời quản lý. Trước khi Hannah tiếp quản, chủ cũ - biên kịch Michael France (phim Cliffhanger, GoldenEye, Hulk, Fantastic Four) - đóng cửa rạp năm 2012 trước khi qua đời vài tháng sau đó. Đầu năm 2024, cha mẹ Hannah mua lại với giá một triệu USD, giao cho con gái điều hành.

Sau hơn một thập niên bỏ hoang, công trình này xuống cấp trầm trọng, cần thay mới tường, hệ thống điện, điều hòa, mái nhà. Tháng 9/2024, trong khi tháo dỡ mặt bằng, bão Helene gây ngập nơi này hơn 2 m, buộc Hannah và đội thi công tạm ngừng công việc để xử lý hư hại, gia cố trước khi tiếp tục xây dựng.

Việc khôi phục nội thất cho nhà hát là thử thách lớn. Cô dành nhiều thời gian lựa chọn mẫu rèm, hệ thống âm thanh, màn chiếu phim, lên ý tưởng phối cảnh, tìm ghế mới. Khi lập kế hoạch kinh doanh, Hannah tham khảo mô hình của Dallas Theater ở bang Georgia, được chính quyền thành phố mua lại, trở thành điểm hút khách, góp phần thay đổi diện mạo thành phố.

Theo IndieWire, buổi lễ khai trương chật kín khách, mở màn bằng tiết mục hợp xướng Acappella bản nhạc hiệu nổi tiếng của hãng 20th Century Fox. Trên sân khấu, cô gái trẻ cho biết kỳ vọng biến nơi đây thành điểm hẹn cộng đồng, đồng thời bổ sung các buổi diễn kịch xen kẽ lịch chiếu phim.

Không chỉ nhận được sự quan tâm của khán giả địa phương, cô được quản lý các rạp phim lân cận ủng hộ. "Nhiều người cần một nơi để trải nghiệm các giá trị nghệ thuật. Tôi luôn muốn tạo ra một không gian mà mọi người cùng thưởng thức, kết nối và tìm thấy cảm hứng", cô nói.

Hannah Hockman đứng trước rạp chiếu The Beach Theatre. Ảnh: IndieWire

Hiện chiến lược của cô tập trung chiếu lại những tác phẩm kinh điển mà nhiều khán giả chưa có dịp thưởng thức và phim độc lập đương đại. Về lâu dài, Hannah dự định thành lập đoàn kịch, duy trì ít nhất một chương trình sân khấu mỗi tháng.

Trước khi lát lại gạch cho rạp, Hannah viết lên đó dòng chữ: "Gửi cô gái sẽ dỡ bỏ sàn nhà sau tôi, chúc may mắn nhé".

Hannah Hockman sinh năm 1999, là diễn viên kiêm đạo diễn, quan tâm đến những câu chuyện về phụ nữ. Cô tốt nghiệp Cao đẳng Eckerd với bằng Cử nhân Sân khấu, từng thực tập diễn xuất và sản xuất cho mùa thứ 44 của Nhà hát American Stage. Cô còn theo học ở công ty sân khấu Atlantic, nhà hát The Circle in the Square tại New York (Mỹ). Cô từng diễn xuất trong các vở kịch Call It In The Air, Dutchman và She Kills Monsters, đạo diễn Heathers The Musical - nhạc kịch đầu tiên do sinh viên trường Eckerd dàn dựng.

Quế Chi (theo IndieWire)