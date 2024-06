Gen Z đang từ bỏ rượu bia

Khảo sát công ty phân tích thị trường đồ uống toàn cầu International Wine and Spirits Record (IWSR) cho thấy 64% Gen Z đủ tuổi mua thức uống có cồn ở Mỹ đã không dùng rượu bia trong 6 tháng.

Xu hướng này đang gia tăng trên toàn cầu, đặc biệt là thị trường châu Âu, châu Á, Australia và New Zealand.

"Đáng ngạc nhiên, nhiều Gen Z tuyên bố họ hoàn toàn từ chối rượu", Richard Halstead, giám đốc nghiên cứu tiêu dùng IWSR, nói.

Nghiên cứu về lối sống Gen Z của công ty tư vấn thị trường Mintel ghi nhận số lượng lớn người trẻ Anh đang dần từ bỏ việc uống rượu bia ở nhà và ngoài quán ăn, nhà hàng. Họ chọn cách giao tiếp xã hội không uống rượu.

Trong khảo sát hồi tháng 1, có 1/3 Gen Z thuộc độ tuổi 18-24 nói họ hoàn toàn không uống rượu, trong khi số còn lại chỉ uống như thú vui, thư giãn hoặc kỷ niệm dịp đặc biệt. Điều này cho thấy sự thay đổi lớn trong văn hóa phương Tây, khi việc uống rượu thường xuyên rất phổ biến.

Thế hệ Millennials là những người uống nhiều hơn Gen Z nhưng họ cũng đang có xu hướng giảm thói quen này. Đặc biệt là khi so với tỷ lệ 80% Gen X thừa nhận uống rượu bia, theo khảo sát ứng dụng nghiên cứu hành vi Reframe.

Christy Osborne, người điều hành tổ chức hỗ trợ người không uống rượu Love Life Sober (Anh), nói nguyên nhân của xu hướng trên là do nhận thức về tác hại rượu bia.

Ngành công nghiệp đồ uống không cồn đã phản ánh với xu hướng này và trở thành ngành phát triển nhanh thứ ba ở Mỹ trong hai năm qua, theo công ty dữ liệu Numerator.

Nhiều ngôi sao như Tom Holland, Zendaya và Miley Cyrus đã thẳng thắn từ chối uống rượu, tạo nên "văn hóa không cồn" dễ dàng hơn cho giới trẻ.

William Higham, tác giả cuốn sách The Next Big Thing, phân tích thêm Gen Z rất sợ rủi ro, do bố mẹ và các phương tiện truyền thông mang lại. Họ đang phải chịu nhiều áp lực hơn so với các thế hệ trước để thành công trong học tập, công việc và việc say xỉn đi ngược với các mục đích đó.

Ở vài thập kỷ trước, say xỉn có thể làm bạn xấu hổ trước vài người nhưng hiện tại, bạn sẽ cảm thấy ngại trước nhiều người, đặc biệt là khi có sự phát tán của mạng xã hội.

Higham phân tích trong lý thuyết phát triển của trẻ vị thành niên, hành vi và thái độ của họ cũng có sự phản ứng ngược lại với cha mẹ. Họ có thể chán nản khi bố mẹ say rượu, đau đầu nên hình thành cảm giác ghét rượu.

Tương tự, Osborne nói mình không có khách hàng Gen Z. Các thế hệ trước thường sử dụng rượu bia để giảm căng thẳng nhưng giới trẻ đã nhận thức chất có cồn chỉ là niềm vui tạm thời, không đủ để bù đắp cho tác động tiêu cực tâm lý dài lâu.

"Trong tương lai gần, uống rượu sẽ trở thành thói quen 'lỗi thời' như hút thuốc, họ sẽ tìm sự thay thế lành mạnh hơn cho sức khỏe", Osborne nói.

Ngọc Ngân