Gen Z băn khoăn gì khi chọn trường đại học?

Tọa đàm UniPrep số 4 sẽ diễn ra tối 3/3 trên VnExpress, các diễn giả bàn về những băn khoăn của phụ huynh, học sinh khi chọn ngành, nghề ở bậc đại học thời Covid-19.

Các diễn giả gồm Tiến sĩ Nguyễn Trần Phi Yến - Giảng viên Đại học RMIT; Giám đốc truyền thông Tập đoàn công nghệ Beowulf Blockchain; ông Nguyễn Hữu Trí - Founder, CEO Trung tâm huấn luyện kỹ năng AYP; bà Nguyễn Trịnh Khánh Linh - Chủ tịch, Tổng Giám đốc Dale Carnegie Việt Nam. Người điều phối xuyên suốt tọa đàm là Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Hà Minh Quân - Viện trưởng Viện ISB. Chương trình do báo điện tử VnExpress và Viện ISB - Đại học Kinh tế TP HCM thực hiện.

Thế hệ 7x hoặc đầu 8x, việc thi đỗ vào một trường đại học có thể đảm bảo một người có công ăn việc làm ổn định cùng những triển vọng thành công. Với thế hệ Gen Z (sinh năm 1997-2012) về cơ bản không phải lo cơm ăn áo mặc, việc vào đại học cũng dễ dàng hơn bởi nhiều lựa chọn, song không ít bạn đang băn khoăn, mơ hồ do không biết chọn lối đi nào.

Ngay cả phụ huynh, đa phần có tiếng nói quyết định trong việc chọn trường cho con, cũng đang hoang mang, do khoảng cách thế hệ cùng những biến động xã hội khiến họ gặp nhiều khó khăn trong việc hỗ trợ con hoạch định tương lai.

Giữa nhiều ngành nghề và lựa chọn, làm thế nào để các bạn trẻ có thể chọn cho mình ngành nghề phù hợp? Cha mẹ và gia đình có thể giúp sức hoặc hỗ trợ con ra sao?... Những băn khoăn này sẽ được các chuyên gia giải đáp trong chuỗi tọa đàm UniPrep - sắp vào đại học số thứ 4.

Với chủ đề "Gen Z và những hoang mang trước ngưỡng cửa đại học", các khách mời sẽ cùng trò chuyện về lo âu của phụ huynh và học sinh khi chọn ngành, chọn nghề ở bậc đại học trong bối cảnh Covid-19; qua đó, hướng nghiệp và tư vấn giúp phụ huynh, học sinh có sự chuẩn bị phù hợp trong việc chọn nghề ở kỳ tuyển sinh trước mắt, đồng thời xác định được hướng đi cho tương lai trong cuộc sống nhiều biến động.

Phần đầu của tọa đàm bàn về bức tranh nghề nghiệp trong bối cảnh mới nói chung và tuyển sinh 2022 nói riêng. Có một thực trạng nhiều bạn trẻ phải đối mặt, đó là sinh viên bắt đầu thất nghiệp từ chính ngày họ tốt nghiệp đại học. Mặt khác, nhiều bạn đang phải làm việc không đúng nghề mình học, thậm chí phải đi làm các việc thủ công như shipper, tài xế... để kiếm sống. Về thực trạng này, ông Nguyễn Hữu Trí sẽ đưa ra quan điểm về việc học đại học; trong khi đó, bà Nguyễn Trần Phi Yến chia sẻ về sự khác biệt trong giấc mơ của gen Z so với các thế hệ trước, cũng như bức tranh nghề nghiệp trong bối cảnh mới.

Tiến sĩ Nguyễn Trần Phi Yến - Giảng viên Đại học RMIT; Giám đốc truyền thông Tập đoàn công nghệ Beowulf Blockchain.

Phần tiếp theo của tọa đàm là tư vấn chọn trường và hướng nghiệp. Đơn cử, những vấn đề nào ảnh hưởng đến chọn trường/chọn nghề của một người? Bố mẹ có nên "lái" con cái theo nghề nghiệp gia đình? Các yếu tố bố mẹ Việt cần lưu ý trong hỗ trợ hướng nghiệp cho con?

Thực tế, việc chọn trường đại học chưa bao giờ dễ dàng, nhất là khi các bạn học sinh càng có nhiều lựa chọn lại càng dễ gặp phải khó khăn khi chọn trường. Với kinh nghiệm cá nhân, các chuyên gia sẽ chỉ ra những lỗi thường gặp khi lựa chọn trường của các bậc phụ huynh và học sinh. Đặc biệt, những hiểu lầm thường gặp trong bối cảnh Covid-19 đang có nhiều tác động lớn đến thị trường lao động có gây khó khăn gì trong việc lựa chọn ngành nghề của các bạn học sinh.

Ông Nguyễn Hữu Trí - Founder, CEO Trung tâm huấn luyện kỹ năng AYP.

Cuối tọa đàm, các chuyên gia sẽ gửi lời nhắn nhủ tới học sinh trước kỳ tuyển sinh 2022, giúp các bạn đưa ra được quyết định phù hợp trước khi đặt bút điền hồ sơ đăng ký tuyển sinh.

Trong vai trò là là lãnh đạo, chuyên gia tư vấn quản trị kinh doanh, chiến lược và cố vấn thực tiễn, bà Nguyễn Trịnh Khánh Linh - Chủ tịch, Tổng Giám đốc Dale Carnegie Việt Nam sẽ khắc họa lại lần nữa chân dung của gen Z và cách để thoát khỏi những hoang mang, lo lắng trước ngưỡng cửa đại học. Bên cạnh đó, bà Linh sẽ tóm tắt những lỗi phụ huynh thường mắc phải trong quá trình đồng hành chọn trường hoặc ngành học cùng con. Từ đó bà đưa ra lời khuyên cho các sĩ tử trên hành trình chinh phục tri thức.

Bà Nguyễn Trịnh Khánh Linh - Chủ tịch, Tổng giám đốc Dale Carnegie Việt Nam.

Năm 2007, bà Khánh Linh được trao tặng Chứng nhận Nhìn nhận Thành tựu trong Thương mại của Bộ Thương Mại Mỹ cho việc đã tạo ra cơ hội thương mại giữa Mỹ và Việt Nam (Certificate of Appreciation for Achievement in Trade - for creating international trade between the United States and Vietnam). Bà cũng từng trực tiếp tư vấn và huấn luyện cấp cao cho các lãnh đạo và giám đốc cấp cao của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhằm giúp họ nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý của họ.

Tiến sĩ Nguyễn Trần Phi Yến không chỉ là một diễn giả được yêu thích tại các chương trình hướng nghiệp và tập huấn phổ biến của các trường đại học, AIESEC, World Vision, VietAbroader, chị còn là khách mời tại nhiều hội thảo quốc tế khác và là đại diện Việt Nam tham dự các chương trình danh tiếng như Diễn đàn lãnh đạo trẻ toàn cầu (do UNESCO tổ chức) tại Mỹ, Hội nghị lãnh đạo quốc tế 2015 tại Nam Phi, chương trình trao đổi văn hóa tại Ấn Độ và Philippines.

Ông Nguyễn Hữu Trí có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, truyền thông, tư vấn và huấn luyện kỹ năng trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Anh còn là một nhà đầu tư chiến lược và đồng sáng lập nhiều dự án khởi nghiệp lĩnh vực FnB, truyền thông, công nghệ. Từ năm 2019, ông trở thành một nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng tích cực trên nhiều nền tảng Youtube, Tiktok, Facebook và Instagram...

Nguyễn Phượng