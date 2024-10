Gem Park kiến tạo hệ tiện ích hướng tới phụ nữ Hải Phòng

Dự án Gem Park tại Hải Phòng mang lại không gian sống tối ưu cho phụ nữ, giúp kết hợp công việc và chăm sóc gia đình hiệu quả.

Phụ nữ hiện đại chiếm vị trí quan trọng trong xã hội ở Việt Nam, đặc biệt tại các thành phố kinh tế lớn như Hải Phòng. Họ có thể là bác sĩ, doanh nhân, giám đốc sáng tạo hay trưởng phòng tài chính, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế. Tuy nhiên, khi rời công sở, họ cũng mong muốn chu toàn bổn phận gia đình và có thời gian cho bản thân.

Ba mối bận tâm lớn của phụ nữ thành đạt gồm thiếu thời gian, nhiều kế hoạch chưa thực hiện và sức khỏe không đủ tốt. Những phụ nữ này cần một môi trường sống tích hợp để vừa đáp ứng nhu cầu cá nhân vừa hỗ trợ công việc hiệu quả.

Nắm bắt được những nhu cầu này, Gem Park - dự án đầu tiên của N.H.O tại Hải Phòng - đã được kiến tạo để mang đến sự tiện lợi, thoải mái cho cư dân, đặc biệt là phụ nữ.

Ông Chung You Seok - Giám đốc Điều hành của N.H.O cho biết, khi xây dựng Gem Park, công ty đề ra cho đơn vị thiết kế bài toán: tích hợp tối đa giá trị trong một không gian tối thiểu, tối ưu hóa thời gian cho người dùng, đặc biệt quan tâm đến nhu cầu thể chất, nhất là phụ nữ.

Phối cảnh quảng trường Gem tại Gem Park. Ảnh: N.H.O

Theo đó, thiết kế căn hộ của Gem Park được chú trọng vào công năng với không gian bếp và phòng khách liền kề, dễ dàng tùy biến. Người phụ nữ có thể vừa thực hiện các công việc trong nhà, vừa chơi cùng con nhỏ, đủ gắn kết các thành viên nhưng vẫn có chốn riêng khi cần.

Hệ thống tiện ích cộng đồng cũng được N.H.O kiến tạo hướng đến sự tiện lợi cho cư dân, đặc biệt là phụ nữ. Các công trình rèn luyện thể chất như vườn sức khỏe có đường tản bộ massage chân, khu tập thể dục ngoài trời, khu thiền và yoga, sân tennis, pickleball, sân đa năng (chơi cầu lông, bóng rổ), đường chạy bộ... giúp các chị em có thể tập thể thao mỗi ngày.

Phái đẹp còn được chăm sóc sức khỏe với tiện ích cao cấp như hồ bơi điện phân muối 500m2, bể sục Jacuzzi, ghế lười, ghế chìm sưởi nắng, ghế tắm nắng như ở resort, giúp tăng cường sức khỏe, nghỉ ngơi thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi.

N.H.O còn khéo léo sắp đặt phòng họp cạnh thư viện, để những bà mẹ bận rộn vẫn có thể vừa hoàn thành công việc gấp khi cần thiết vừa trông chừng các em nhỏ vui chơi, đọc sách.

Cung đường hoa ban cùng khu vực BBQ, khu vực picnic là không gian cả nhà tụ họp cùng nhau, sẻ chia những phút giây sum họp vào cuối tuần.

Khu tiện ích ngoài trời lên đến 10.000 m2. Ảnh: N.H.O

Chị Kiều Liên, một doanh nhân vận tải biển sinh sống tại Hải Phòng đã lựa chọn chuyển nhà về Gem Park sau khi tham quan dự án, vì những cảnh quan tại đây mang đến cho chị cảm giác thư giãn.

"Tôi luôn mơ về một không gian sống như nghỉ dưỡng, được chăm sóc sức khỏe, được thư giãn ngay tại ngôi nhà của mình sau thời gian làm việc bận rộn", chị Liên nói.

N.H.O đã đáp ứng nhu cầu của chị Liên và nhiều người phụ nữ bận rộn khác với 5.000 m2 tiện ích trong nhà và 10.000 m2 tiện ích ngoài trời. Xung quanh dự án là siêu thị, salon tóc, spa, quán cà phê... đáp ứng nhu cầu mua sắm, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, thư giãn. Tầng 20 còn có khu vườn trên mây, dành cho những phút tĩnh lặng tách biệt khỏi phố thị náo nhiệt.

Ngoài kiến tạo các tiện ích, nhà phát triển bất động sản đến từ Hàn Quốc còn mang đến lối sống Hi Life, đưa trải nghiệm của cư dân lên hàng đầu. Ông Ryu Younghee, Giám đốc Alpha Plus, Đơn vị vận hành Gem Park cho biết, tất cả tiện ích trong dự án đều phải an ninh, riêng tư và thuận tiện ở mức vài bước chân và một nút chạm. Ví dụ khi cư dân cần một nơi yên tĩnh, riêng tư để để xử lý công việc một cách hiệu quả, kịp thời trong thời gian ngoài công sở, họ chỉ cần bấm nút thang máy và 5 phút di chuyển là đến phòng làm việc dành cho cư dân.

Nếu thiết kế, kiến trúc, cảnh quan là "phần cứng" thì Hi Life được hiểu là một "phần mềm" vận hành, tạo sự gắn kết và phát huy tối đa giá trị cho phần cứng. Đây cũng là chương trình giúp kiến tạo một cộng đồng cư dân văn minh với những giá trị bền vững.

Không gian thư giãn trên ban công nhà tại Gem Park. Ảnh: N.H.O

Dự án căn hộ cao cấp Gem Park với lối sống Hi LIFE cùng hệ tiện ích cộng đồng tích hợp đã thể hiện mong muốn của nhà phát triển N.H.O: đem lại một cuộc sống cân bằng hơn cho những người phụ nữ.

Yên Chi