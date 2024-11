Gem Park dành 1,5 ha phát triển tiện ích

Hải PhòngChủ đầu tư N.H.O tích hợp đa tiện ích vào 10.000 m2 công viên ngoài trời và 5.000 m2 trong nhà, đưa Gem Park thành điểm đến của cư dân yêu thể thao.

Hướng đến lối sống lành mạnh, vui khỏe, chủ đầu tư của Gem Park dành tới 1,5 ha để phát triển các tiện ích, đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể thao, thể chất của cư dân mỗi ngày.

Lấy cảm hứng từ những con đường tình yêu trong phim Hàn Quốc, một cung đường uốn lượn dưới vòm hoa ban tại Gem Park được thiết kế không chỉ đáp ứng nhu cầu đi dạo của cư dân mà còn phục vụ các chân chạy marathon.

"Là một tín đồ marathon, cung đường chạy bộ kiểu Hàn Quốc này đã chinh phục tôi ngay từ bản vẽ", anh Quốc Tuấn, một chuyên gia IT yêu thích môn chạy bộ chia sẻ.

Cung đường chạy bộ uốn lượn theo các tiện ích nội khu, bao quanh hồ bơi. Ảnh: N.H.O

"Vợ tôi không thích chạy nhưng về Gem Park, tôi sẽ rủ cô ấy xuống công viên mỗi sáng. Tôi sẽ tranh thủ chạy trong khi vợ đi dạo. Biết đâu, có một ngày cô ấy lại thay đổi ý định, hào hứng với việc chạy", anh Tuấn Quỳnh, một doanh nhân thường xuyên tham gia các giải chạy marathon cho biết.

Gem Park còn có không gian và thiết bị hiện đại cho nhiều môn thể thao khác. Anh Huy Tuấn, một kiến trúc sư yêu thể thao bày tỏ niềm vui khi có thể chơi ba môn phối hợp ngay tại dự án. Anh cũng tiết lộ, đây là lý do để quyết định chuyển về làm cư dân của Gem Park.

Hồ bơi tràn rộng 500 m2 là một trong những tiện ích nổi bật. Đây là một trong những hồ bơi điện phân muối lớn nhất trong phân khúc căn hộ cao cấp tại Hải Phòng. Bên cạnh là hồ bơi trẻ em, thuận tiện cho bố mẹ và con cái cùng trải nghiệm. Chủ đầu tư cho biết, chuỗi tiện ích bên hồ được thiết kế theo tiêu chuẩn resort như ghế sưởi nắng, ghế nổi, ghế chìm...

Phòng tập gym, yoga trong nhà với trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu của cư dân bận rộn. Người tập dễ dàng di chuyển về nhà sau buổi tập hoặc chuyển sang các hình thái tập luyện khác mà không mất thời gian đi lại.

Phối cảnh hồ bơi tràn rộng 500 m2. Ảnh: N.H.O

Khu vườn sức khỏe (Wellness garden) với các tiện ích Hi Zen, Hi Step, Hi Beat... giúp cư dân trung niên, cao niên thư giãn với các hình thái vận động nhẹ nhàng như thái cực quyền, khí công dưỡng sinh, yoga... ngoài trời. Khu vườn trên cao (lầu 20) là nơi để cư dân tìm lại trạng thái cân bằng sau một ngày dài.

Sân bóng rổ, tennis, sân thể thao đa năng sẽ là điểm đến yêu thích hàng ngày của các thanh thiếu niên. Sân này được ưu tiên bố trí ngay trung tâm công viên nội khu.

Một góc dành cho những cư dân thích không gian yên bình, tĩnh lặng tại Gem Park. Ảnh: N.H.O

Gem Park còn có sân pickleball, một trong những trào lưu mới. "Chúng tôi đã bắt kịp xu hướng và nhanh chóng điều chỉnh lại bản thiết kế, đưa sân pickleball vào khu thể thao, để đem đến trải nghiệm tốt nhất cho cư dân", ông Chung You Seok, đại diện chủ đầu tư N.H.O chia sẻ thêm.

Gem Park là dự án căn hộ cao cấp tại Hải Phòng, với phong cách sống Hi Life, do nhóm kiến trúc sư Hàn Quốc thiết kế. Dự án hướng đến xu hướng kiến trúc xanh.

Song Anh