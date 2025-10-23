Gem Park bổ sung không gian sống xanh cho đô thị Hải Phòng

Gem Park đề cao không gian sống xanh với công viên nội khu rộng 10.000 m2 cùng thiết kế tối ưu năng lượng, góp phần hưởng ứng chiến lược net zero của thành phố cảng.

Nằm trong xu thế phát triển bất động sản xanh tại Hải Phòng, Gem Park do N.H.O phát triển, dành hơn 10.000 m2 cho công viên nội khu. Không gian này được quy hoạch với hệ thống cây xanh đa tầng tán và các tuyến đường dạo bộ, hướng tới vai trò là "trái tim xanh" kết nối cộng đồng cư dân.

Các tòa tháp tại dự án được thiết kế để tối ưu hóa việc đón gió trời và ánh sáng tự nhiên, từ đó, tạo ra không gian sống trong lành. Giải pháp kiến trúc này không chỉ nâng cao tiện nghi sống mà còn góp phần tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu tác động môi trường.

Theo đại diện N.H.O, sự xuất hiện của Gem Park phù hợp với định hướng phát triển đô thị bền vững mà Hải Phòng theo đuổi, hướng tới hóa mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2045.

"Trong kỷ nguyên mới, yếu tố xanh không còn là lựa chọn mà trở thành tiêu chuẩn", đại diện N.H.O nhấn mạnh. Theo đó, các dự án như Gem Park, với quy hoạch không gian cây xanh và thiết kế tối ưu năng lượng được xem là cách tiếp cận phù hợp với nhu cầu hiện tại cũng như hướng đầu tư bền vững cho tương lai.

Cam kết Net-Zero 2045 của Hải Phòng bắt đầu từ hệ thống cảng biển và khu công nghiệp. Tại cảng Nam Đình Vũ, hơn 80% thiết bị vận hành sử dụng năng lượng điện thay cho diesel. Thành phố cũng tích cực thí điểm việc ứng dụng điện bờ (shore power) cho phép tàu thuyền tắt động cơ khi cập cảng, giảm thiểu ô nhiễm không khí và tiếng ồn.

Ở khu công nghiệp, mô hình sinh thái được định hướng nhân rộng, thúc đẩy sử dụng tài nguyên hiệu quả, tái chế chất thải và áp dụng kinh tế tuần hoàn.

Xu hướng phát triển xanh góp phần thu hút dòng vốn FDI coi trọng tiêu chí ESG. Theo N.H.O, các tập đoàn đa quốc gia đều tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe về môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Họ ưu tiên đặt các cơ sở sản xuất tại những địa phương có cùng cam kết về phát triển bền vững.

Điều này kéo theo lực lượng chuyên gia và lao động kỹ thuật có yêu cầu cao về chất lượng sống. Nhu cầu nhà ở vì thế dịch chuyển sang những dự án có tỷ lệ mảng xanh hợp lý, không khí trong lành, tiện ích gắn với sức khỏe và cộng đồng.

"Giá trị bất động sản hiện nay không chỉ nằm ở diện tích sàn hay vị trí, mà còn được đo bằng tỷ lệ mảng xanh và chất lượng môi trường sống", đại diện N.H.O chia sẻ thêm.

Trong bối cảnh đó, Gem Park với việc ưu tiên phát triển không gian xanh và áp dụng các giải pháp kiến trúc bền vững được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu thị trường, đồng thời góp phần định hình phong cách sống hiện đại và có trách nhiệm với môi trường tại thành phố cảng.

