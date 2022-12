GEM Center trang hoàng đón Giáng sinh

Thưởng thức âm nhạc tại GEM Center sẽ là một trải nghiệm khó quên với bạn. Chuỗi sự kiện âm nhạc "Taste of The Soul" do WM Haus tổ chức sẽ đưa bạn đến với hành trình thưởng thức ẩm thực và âm nhạc thú vị. Các đêm nhạc với sự tham gia biểu diễn của nhiều ca sĩ trẻ và danh tiếng, được bán vé và diễn ra vào mỗi tuần của tháng 12.