Gem Center là 'Địa điểm tổ chức sự kiện du lịch tốt nhất 2025'

Gem Center được công nhận tại lễ trao giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 nhờ chất lượng hạ tầng, phục vụ, khả năng tổ chức linh hoạt nhiều sự kiện du lịch.

Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 do Cục Du lịch Quốc gia cùng Báo Văn Hóa tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Giải thưởng "Địa điểm tổ chức sự kiện du lịch tốt nhất" là danh hiệu mới nhất Gem Center đạt được từ giải thưởng này.

Năm nay, giải thưởng được chọn lọc với quy trình minh bạch, khách quan dưới sự đánh giá của hội đồng chuyên môn giàu kinh nghiệm. Tham dự lễ trao giải có lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương, địa phương và cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế...

Đại diện Gem Center nhận giải "Địa điểm tổ chức sự kiện du lịch tốt nhất". Ảnh: Gem Center

Để đạt giải thưởng này, Gem Center vượt qua nhiều đề cử nặng ký khác nhờ sở hữu loạt thế mạnh về vị trí, hạ tầng, chất lượng dịch vụ. Cụ thể, trung tâm nằm ngay phường Sài Gòn (TP HCM), đạt tiêu chuẩn 5 sao với kiến trúc độc đáo và công năng hiện đại.

Hệ sinh thái không gian đa năng tại đây có tổng diện tích lên đến 10.000 m2, bao gồm hai đại sảnh có khả năng phục vụ cùng lúc 3.600 khách, hai phòng họp VIP. Ngoài ra còn có 7 không gian chức năng linh hoạt và một khu vườn trên tầng thượng rộng 680 m2 dành riêng cho các sự kiện ngoài trời.

Vị trí đắc địa ngay trung tâm giúp Gem Center thành lựa chọn của nhiều sự kiện du lịch lớn. Ảnh: Gem Center

Gem Center còn được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, là nền tảng để các nhà tổ chức hiện thực hóa các ý tưởng sự kiện. Đơn cử như hệ thống ghế nhà hát di động, âm thanh, ánh sáng công nghệ cao. Màn hình chiếu được trang bị riêng biệt cho từng sảnh.

Hệ thống 200 móc treo trần với tải trọng hơn 700 kg mỗi móc hỗ trợ trang trí linh hoạt, đa dạng trên trần. Thang máy riêng đủ sức vận chuyển ôtô vào tận sảnh với bãi đậu xe nội khu có sức chứa hàng trăm ôtô.

Chương trình khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế TP HCM 2024. Ảnh: Gem Center

Trong hành trình 11 năm phát triển, Gem Center đã tổ chức nhiều sự kiện lớn trong lĩnh vực du lịch như Lễ trao giải World Travel Awards, Gala khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế TP HCM và Korea Travel Festa 2025. Đơn vị cũng đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh để đón tiếp các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo cấp cao... trong sự kiện "Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á".

Năm 2019, Gem Center nhận giải thưởng "Thương hiệu Việt tiên phong" tại Elle Style Award. World MICE Awards vinh danh đơn vị là "Trung tâm Hội nghị tốt nhất Việt Nam" trong ba năm liên tiếp 2022-2024. Riêng năm 2024, Gem Center còn trở thành một trong những đại diện đầu tiên của Việt Nam chiến thắng và giành danh hiệu "Trung tâm Hội nghị tốt nhất châu Á".

Đại diện Gem Center nhận giải thưởng "Asia’s Best Convention Centre 2024" (Trung tâm Hội nghị tốt nhất châu Á năm 2024). Ảnh: Gem Center

"Giải thưởng tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 mới đây góp phần củng cố năng lực của Gem Center, là một trong những điểm đến cho các sự kiện đa ngành, đa lĩnh vực", đại diện trung tâm cho biết.

Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam trở lại trong năm 2025 nhằm tôn vinh các đơn vị thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển bền vững, khuyến khích sáng kiến gắn với lợi ích cộng đồng. Mục tiêu chính là quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và du lịch Việt Nam ra thế giới. Ngoài ra, giải thưởng còn giúp thúc đẩy ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và hội nhập quốc tế.

Đan Minh