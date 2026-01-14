Geleximco muốn bán toàn bộ vốn tại Chứng khoán An Bình

Tập đoàn Geleximco đăng ký bán toàn bộ gần 46,4 triệu cổ phiếu ABW, tương đương toàn bộ vốn tại Chứng khoán An Bình, dự kiến thu về hơn 560 tỷ đồng.

Geleximco cho biết đợt thoái vốn nhằm cơ cấu lại tài chính. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận trong thời gian từ ngày 15/1 đến 13/2. Tính theo mức giá của cổ phiếu ABW trên thị trường, Geleximco có thể thu về khoảng 565 tỷ đồng.

Tập đoàn này hiện là cổ đông lớn nhất, nắm gần 46% vốn ABS - nơi nhà sáng lập Vũ Văn Tiền đang giữ ghế Chủ tịch.

Geleximco được thành lập năm 1993, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao.

Chứng khoán ABS là một trong những doanh nghiệp đầu tiên của ngành chứng khoán, thành lập năm 2006. Lũy kế 9 tháng năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu 341 tỷ và lợi nhuận sau thuế 105 tỷ đồng, tăng lần lượt 26% và 27% so với cùng kỳ năm trước.

Cuối năm ngoái, Hội đồng quản trị ABS đã thông qua việc chào bán 202,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:2, tức là với mỗi đơn vị đang sở hữu, cổ đông được mua thêm 2 cổ phiếu mới. Giá dự kiến là 10.000 đồng mỗi đơn vị, thấp hơn khoảng 15% so với thị giá hiện tại. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phát hành thêm 5 triệu cổ phần theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

Sau khi hoàn tất các đợt phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của ABS sẽ tăng từ 1.011 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng. Với vốn thu được, công ty sẽ phân bổ 1.500 tỷ đồng vào đầu tư, tự doanh và 573 tỷ cho hoạt động cho vay ký quỹ.

Trọng Hiếu