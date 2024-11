Gelex Tower đạt chứng nhận công trình xanh

Tòa nhà văn phòng của chủ đầu tư Gelex Group vừa được trao chứng nhận Leed Platinum v4.1 về vận hành và bảo trì.

Theo kết quả đánh giá từ Hội đồng Công trình Xanh Mỹ (US Green Building Council), Leed Platinum phiên bản V4.1 là một trong những cấp độ cao nhất của hệ thống Leed dành cho những công trình đạt được hiệu quả môi trường xuất sắc. Để đạt chứng chỉ này, Gelex Tower đã đáp ứng những tiêu chí như tận dụng nguồn nước hiệu quả, khả năng giảm tiêu thụ năng lượng, sử dụng nguyên vật liệu thân thiện, đảm bảo chất lượng không khí trong tòa nhà và môi trường phát triển bền vững.

Đại diện chủ đầu tư Gelex Tower nhận chứng chỉ Leed Platinum ngày 15/11. Ảnh: Gelex

Tọa lạc tại số 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Gelex Tower là tòa văn phòng hạng A cho thuê nổi bật với kiến trúc hiện đại. Mặt ngoài tòa nhà được lắp đặt bằng kính có khả năng cách nhiệt tốt và tối ưu sử dụng ánh sáng tự nhiên đến các văn phòng làm việc. Điều này góp phần làm giảm điện năng tiêu thụ cho hệ thống lạnh và hệ thống chiếu sáng, do tận dụng ánh sáng ban ngày.

Bên cạnh đó, tòa nhà được bố trí diện tích cây xanh phù hợp, trang bị hệ thống cấp gió tươi đầy đủ cho tất cả các không gian làm việc, đảm bảo môi trường trong lành và tiện nghi.

Đại diện chủ đầu tư Gelex cho biết, tòa nhà chú trọng vào những trải nghiệm cho cộng đồng khách thuê, thông qua không gian và môi trường làm việc, do đó, tỷ lệ lấp đầy cao.

"Gelex Tower được chọn để đặt trụ sở làm việc của nhiều công ty trong và ngoài nước. Chúng tôi mong muốn sẽ xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp hội nhập và phát triển bền vững. Đó cũng là cam kết của Gelex trong hành trình phát triển bền vững, đóng góp thiết thực vào lộ trình hướng đến Net Zero của Việt Nam vào năm 2050", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Gelex Tower là toà nhà của chủ đầu tư Gelex Group, được vận hành bởi Savills Việt Nam. Ảnh: Gelex

Theo Savills Việt Nam, các dự án xanh đem lại nhiều lợi ích cho chủ đầu tư, đóng góp vào bảo vệ môi trường bền vững, tạo ra không gian làm việc, nâng cao sức khỏe tinh thần, tăng tỷ lệ lấp đầy với thiết kế hướng đến khách thuê. Tỷ lệ trống trong dài hạn giảm nhờ vào việc khách thuê thường có xu hướng gắn bó lâu dài với chủ đầu tư.

Theo đó, các dự án văn phòng xanh sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường văn phòng tại Hà Nội, tạo sức hút với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước và quốc tế.

Leed (Leadership In Energy And Environmental Design) là bộ tiêu chuẩn trong thiết kế về năng lượng và môi trường do Hội đồng Công trình Xanh Mỹ phát triển, nhằm tạo ra những công trình tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường sống của con người. Với khả năng áp dụng cho nhiều loại công trình khác nhau, Leed trở thành tiêu chuẩn hàng đầu được áp dụng cho các công trình xanh lớn trên thế giới. Tiêu chuẩn Leed có 4 cấp độ gồm: Leed Certified, Leed Silver, Leed Gold, và cao nhất là Leed Platinum. Hiện Việt Nam có 8 tòa văn phòng được nhận chứng chỉ Leed Platinum, riêng Hà Nội, có 3 toà nhà.

Song Anh