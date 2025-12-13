Tập đoàn Gelex muốn bán 10 triệu cổ phiếu GEE khi thị giá mã này đã gấp gần 7 lần so với đầu năm.

Ngày 12/12, tập đoàn Gelex đăng ký bán 2,74% vốn của Công ty cổ phần Điện lực Gelex (Gelex Electric). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/12 đến 15/1/2026, thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Phía Gelex cho biết mục đích thoái vốn nhằm cơ cấu danh mục đầu tư, tạo nguồn vốn dài hạn cho hoạt động chiến lược nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ lợi ích và biểu quyết chi phối trên 75% tại Gelex Electric. Hiện Gelex công ty mẹ của Gelex Electric với tỷ lệ sở hữu 78,69% vốn điều lệ, tương ứng 288 triệu cổ phiếu.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/12, cổ phiếu GEE có giá 180.000 đồng mỗi cổ phiếu, gấp gần 7 lần so với đầu năm. Như vậy, Gelex có thể thu về khoảng 1.800 tỷ đồng nếu hoàn tất thương vụ trên.

Gelex Electric là doanh nghiệp chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm trong ngành điện, từ truyền tải đến phân phối và dân dụng. Trong đó, nhiều thương hiệu có tên tuổi và chiếm thị phần lớn ở Việt Nam như: dây cáp điện Cadivi, máy biến áp Thibidi, thiết bị đo điện Emic, dây đồng CFT...

Tập đoàn Gelex thành lập năm 1990, kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và hạ tầng. Năm 2015, sau khi Bộ Công Thương thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại đây (79%), Gelex trở thành công ty đa ngành, tham gia vào các lĩnh vực như sản xuất thiết bị điện, bất động sản, khu công nghiệp, năng lượng tái tạo, nước sạch...

Lũy kế 9 tháng, Gelex ghi nhận lợi nhuận trước thuế 3.443 tỷ đồng, tăng 51,7% so với cùng kỳ năm ngoái. và vượt 13,2% kế hoạch năm. Biên lợi nhuận gộp toàn tập đoàn đạt 20,7%, cải thiện so với mức 18,4% của cùng kỳ năm trước.

Trọng Hiếu