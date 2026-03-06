Gelex lập kế hoạch tăng trưởng giai đoạn mới

Tập đoàn Gelex tập trung nguồn lực vào 4 trụ cột gồm: công nghiệp công nghệ cao, bất động sản, hạ tầng và tài chính nhằm đạt các mục tiêu trong năm nay.

Ngày 5/3, Gelex công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2026. Lãnh đạo Gelex khẳng định 2026 là năm bản lề để tập đoàn hiện thực hóa mục tiêu chiến lược đến 2030.

Theo đó, Gelex đặt kế hoạch tổng doanh thu thuần hợp nhất 44.712 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 3.615 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số ở các mảng kinh doanh cốt lõi, dù lợi nhuận hợp nhất dự kiến có thể chịu áp lực ngắn hạn do chi phí lãi vay và chi phí vận hành từ các dự án mới đang trong giai đoạn đầu và chưa tối đa công suất.

Theo báo cáo, thời gian tới, Gelex tập trung nguồn lực vào 4 trụ cột chính: công nghiệp công nghệ cao, bất động sản, hạ tầng và tài chính.

Phối cảnh tòa nhà Gelex tại Lý Thái Tổ (Hà Nội). Ảnh: Gelex

Đối với sản xuất công nghiệp, tập đoàn xác định công nghệ là chìa khóa cạnh tranh. Đơn vị đẩy mạnh R&D (nghiên cứu phát triển) các dòng sản phẩm xanh, thân thiện môi trường cho lĩnh vực thiết bị điện và vật liệu xây dựng, thúc đẩy tự động hóa và chuyển đổi số trong sản xuất nhằm tối ưu năng suất. Đồng thời rà soát, thu hẹp các dòng sản phẩm kém hiệu quả để tập trung vào các mặt hàng có biên lợi nhuận cao.

Đối với bất động sản, Gelex mở rộng quỹ đất và hợp tác quốc tế với định hướng nâng cấp các khu công nghiệp hiện hữu tại Viglacera và chuẩn bị đầu tư các dự án lớn như Tây Phổ Yên giai đoạn 1 (499 ha), Phù Ninh (409 ha)... Dự án khu công nghiệp tại Vũng Tàu của CTCP Khu công nghiệp và Dầu khí Long Sơn (PXL) sẽ được phát triển theo mô hình đa ngành, thu hút đầu tư công nghệ cao và trung tâm dữ liệu.

Bên cạnh việc tiếp tục phát triển phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và phân khúc trung cấp thông qua Viglacera, Hạ tầng Gelex hợp tác với Tập đoàn Frasers Property Limited để triển khai dự án cao cấp ANMaison tại Hải Phòng, hai dự án quy mô lớn 113 ha tại Đồng Nai, tiếp tục phát triển quỹ đất tại khu vực đô thị lõi hoặc khu vực gắn với TOD để phát triển các dự án mới

Ở mảng hạ tầng, Gelex sẽ hoàn thành giai đoạn 2 dự án nước sạch Sông Đà và tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào năng lượng tái tạo tiềm năng. Đồng thời, doanh nghiệp nghiên cứu tham gia đầu tư vào các dự án giao thông, đô thị và viễn thông quốc gia khi có cơ hội phù hợp.

Kết quả kinh doanh của Gelex qua các năm và kế hoạch 2026. Nguồn: Gelex

Trong năm 2026, tập đoàn chú trọng xây dựng nền tảng quản trị doanh nghiệp, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế. Doanh nghiệp đầu tư cho phát triển con người, đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hướng tới môi trường làm việc hiệu quả, cạnh tranh.

Trước đó, năm 2025 ghi nhận các hiệu quả kinh doanh tích cực của Gelex. Doanh thu thuần hợp nhất đạt 39.513 tỷ đồng, vượt 5,1% kế hoạch và tăng trưởng 17,1% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận 4.621 tỷ đồng, vượt tới 52% so với kế hoạch đề ra. Biên lợi nhuận gộp cải thiện lên mức 21,3% (so với 20% của năm 2024) nhờ nỗ lực tối ưu hóa sản xuất và kiểm soát chi phí.

Doanh thu của Gelex theo các lĩnh vực kinh doanh. Nguồn: Gelex

Năm qua cũng đánh dấu bước tiến của Gelex trong việc tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế. Tập đoàn lần đầu công bố báo cáo tài chính theo chuẩn mực IFRS và huy động thành công các khoản vay không ràng buộc trị giá hàng chục triệu USD từ các ngân hàng quốc tế như HSBC, LBBW.

Yên Chi