Gelex lần đầu phát hành báo cáo tài chính theo chuẩn quốc tế

Báo cáo tài chính hợp nhất 2024 của Gelex theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) do Deloitte Việt Nam kiểm toán, với ý kiến chấp nhận toàn phần.

Lãnh đạo Gelex cho biết so với báo cáo tài chính năm 2024 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), phiên bản IFRS của Gelex cho thấy lợi nhuận và sức khỏe tài chính cải thiện rõ rệt.

Bảng so sánh tóm tắt khác biệt báo cáo IFRS và VAS của Gelex.

Báo cáo IFRS 2024 của Gelex chỉ ra EPS tăng mạnh, vốn chủ dày hơn và đòn bẩy tài chính giảm. Đây là minh chứng cho khả năng tạo giá trị và quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế.

Trong quá trình chuyển đổi sang IFRS, Gelex hợp tác với CBRE và các tổ chức định giá uy tín tại Việt Nam để đo lường giá trị hợp lý. Việc xác định giá trị lợi thế thương mại, bất động sản đầu tư cho thuê, các khoản đầu tư dài hạn và tài sản có dấu hiệu suy giảm được thực hiện theo chuẩn mực quốc tế, kết hợp giữa kinh nghiệm toàn cầu với sự am hiểu thị trường nội địa.

Hiện nay, IFRS được sử dụng tại hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, đóng vai trò như "ngôn ngữ chung" toàn cầu giúp chuẩn hóa báo cáo tài chính, giảm thiểu rủi ro thông tin và tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế.

IFRS còn giúp phản ánh trung thực bản chất kinh tế của các giao dịch nhờ các chuẩn mực cốt lõi: IFRS 15 (doanh thu), IFRS 16 (thuê tài sản), IFRS 9 (công cụ tài chính) và IFRS 13 (đo lường giá trị hợp lý).

Bộ Tài chính đã phê duyệt Đề án áp dụng IFRS theo Quyết định 345 với giai đoạn tự nguyện từ 2022 đến 2025 và bắt buộc sau 2025. Đến nay, một số doanh nghiệp chủ động chuyển đổi, phần lớn là những tập đoàn mở rộng quy mô, gọi vốn quốc tế hoặc hướng tới IPO tại thị trường nước ngoài.

Tòa nhà Gelex Tower tại Hà Nội. Ảnh: Gelex

Ông Bùi Đăng Khoa, Giám đốc Ban tài chính kế toán Gelex cho biết, triết lý " coi trọng nội dung hơn hình thức" (substance over form) là kim chỉ nam trong chuyển đổi IFRS. "Báo cáo tài chính sẽ phản ánh đúng bản chất kinh tế của giao dịch. Qua đó, Gelex nâng cao định giá doanh nghiệp trong mắt nhà đầu tư và mở rộng tệp nhà đầu tư chiến lược đến từ châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc", ông Khoa nhấn mạnh.

Việc áp dụng báo cáo tài chính theo chuẩn mực IFRS dù còn nhiều thách thức nhưng thể hiện sự chủ động trong việc nâng cao tính minh bạch và chuyên nghiệp trong quản trị doanh nghiệp. Điều này cũng đồng hành với các chủ trương của Chính phủ về nâng hạng thị trường, thúc đẩy hội nhập sâu rộng và nâng cao vị thế quốc gia.

Thanh Thư